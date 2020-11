L’Ares Gate torna a Verissimo con le rivelazioni di Nancy Brilli a Silvia Toffanin

Fino a un mesetto fa sui siti di tv e di gossip non si parlava d’altro. Sembrava un caso destinato a far parlare per mesi e mesi ma si sa, in questo periodo storico ci sono cose ben più serie a cui pensare e nel giro di qualche settimana, complice anche la diffida fatta da alcuni protagonisti di questa vicenda, dell’Ares Gate non si parla praticamente ormai più. Ma ci sarebbe tanto da dire perchè tante cose sono state raccontate solo a metà! E dell’Ares Gate parlerà in qualche modo anche Nancy Brilli nella puntata di Verissimo in onda domani, 7 novembre 2020.

Vediamo le dichiarazioni dell’attrice nel programma di Canale 5.

A VERISSIMO SI TORNA A PARLARE DELL’ARES GATE: LE PAROLE DI NANCY BRILLI

Nancy Brilli torna quindi a parlare dell’Ares Gate che fino a un mesetto fa teneva banco in particolare sui siti web e sui social. L’attrice, nello studio di Verissimo spiega:

Con loro ho fatto dei bellissimi lavori di successo, però, a un certo punto si dev’essere rotto qualcosa. Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché.

Nancy cerca di andare nello specifico anche se in realtà, lei stessa non ha mai capito fino in fondo quale fosse il motivo. E aggiunge:

Una sera mi è arrivato un fax che recitava così ‘Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione.

Forse anche a lei era stato chiesto di fingere di avere una relazione con qualcuno? Difficile a sapersi, forse nell’intervista integrale che andrà in onda domani, 7 novembre 2020 su Canale 5, ne sapremo qualcosa in più!

NANCY BRILLI A VERISSIMO RICORDA GIGI PROIETTI

L’intervista completa di Nancy domani a Verissimo. Ore 16,00 circa si parte con una nuova puntata del programma di Canale 5.