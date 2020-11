Il dolore di Barbara d’urso per la morte di Stefano d’Orazio: “Sono disperata”

Sarà un fine settimana non semplice per Barbara d’Urso che ha perso una persona carissima. E’ grande il dolore di tutta l’Italia per un uomo, un artista molto amato. Ci ha lasciato ieri Stefano d’Orazio. Una notizia arrivata nella tarda serata di ieri, che in poche ore ha fatto il giro del web, con tanti, tanti messaggi da parte di chi ha amato le canzoni dei Pooh ma soprattutto ha conosciuto Stefano, per il quale in questo momento, ci sono solo dolci parole e tristi addii. “Sono disperata” ha scritto Barbara d’Urso nel suo ultimo saluto al cantante; una persona a lei cara, così amica da averle chiesto di essere la testimone di nozze al suo matrimonio. Un dolore che la conduttrice porta oggi nel cuore, con un pensiero a chi è rimasto, e dovrà convivere con il lutto e con un vuoto che non si potrà colmare.

IL DOLORE DI BARBARA D’URSO SUI SOCIAL E L’ADDIO A STEFANO D’ORAZIO

Le parole di Barbara d’Urso sui social, un dolore che la conduttrice non può nascondere:

IO PER TE ERO “URSUS” E TU PER ME “ORAZIO “…HAI VISTO CRESCERE I MIEI FIGLI .. NATALI E NATALI PASSATI INSIEME.. E NON SOLO..SEI STATO IL PRIMO A CORRERE A NAPOLI UN ATTIMO DOPO CHE IL MIO PAPÀ MI AVEVA LASCIATO.. MI HAI VOLUTO COME TUA TESTIMONE QUANDO HAI SPOSATO TITTI…CHE TI AMA TANTO.. ED ORA COME FAREMO? …. COME?? DISPERATA. PUNTO

Stefano era ricoverato da una settimana, la notizia della sua molte ha lasciato tutti senza parole.

Le cause dell’aggravamento di Stefano non sono ancora chiare, si parla anche del covid 19, che potrebbe aver causato la sua morte; ma al momento in questo senso non sono arrivate notizie ufficiali.