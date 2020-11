Sta peggio Aurora Ramazzotti che ringrazia e spera di tornare presto dai suoi fan (Foto)

Come sta Aurora Ramazzotti? La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dopo i primi sintomi del Covid era in via di guarigione ma oggi sui social confida che sta peggio di ieri (foto). Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato, Goffredo Cerza, pensano che il contagio di entrambi sia avvenuto stando a contatto con una persona che era positiva; dopo cinque giorni da quell’incontro lei ha iniziato a stare male mentre lui non ha alcun sintomo. E’ serena Aurora, sa innanzitutto che non ha avuto molti contatti dopo il suo contagio ma anche che è fortunata per come sta vivendo la malattia. A Ogni mattina su Tv8 ieri ha rivelato che è positiva e che stava bene, pochi sintomi, soprattutto la tosse ma niente di grave. Resta a casa ma continua ad essere assente dai social e dopo avere ricevuto tantissimi messaggi dai suoi follower ha voluto tranquillizzare tutti ma ha anche aggiunto che oggi va peggio di ieri.

AURORA RAMAZZOTTI: “TORNERO’ APPENA MI STIRO’ BENE”

Aury oggi non sta benissimo ma sorride, il suo messaggio è importante, lei è giovane e forte ma il Covid non è una passeggiata per nessuno. “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno” ha scritto oggi su Instagram. “Ieri stavo meglio, oggi un po’ peggio” e questa ci sembra che sia una situazione che riportano tante persone.

“I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento fortunata. Spero di tornare preso. Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato”. Era il sesto giorno di malattia e in via di guarigione, oggi invece si sente peggio, quindi il decorso non è scontato e non è uguale per tutti. Di certo si rimetterà presto in piedi e in gran forma. Per fortuna accanto a lei c’è Goffredo, lui sta bene, non ha alcun sintomo.