Concerto di Santo Stefano in diretta su Rai 2: tutti gli ospiti

Che Natale sarebbe senza i concerti con le musiche più magiche di questo periodo? Nonostante la pandemia e le difficoltà nel fare spettacoli e musica dal vivo, la Rai compie un grande sforzo per mandare in onda anche il concerto di Santo Stefano. Dalla splendida cornice del prestigioso Teatro Rossini di Pesaro, un evento straordinario in onda su Rai2 il 26 dicembre alle 10.00: il concerto dell’Orchestra Sinfonica Rossini di 50 elementi diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli in onore di Santo Stefano, primo martire della Cristianità. Un racconto in musica che vuole essere anche un segnale di ripresa del mondo dello spettacolo messo a dura prova dal disagio attuale del Covid 19.

Celebrando una festa così importante, una kermesse di artisti porterà in musica un messaggio di positività e cristianità. E sarà anche bellissimo vedere musicisti e artisti di nuovo su un palco, con tutte le precauzioni del caso.

Scopriamo qualche dettaglio in più sui nomi dei grandi artisti che si esibiranno durante il concerto.

CONCERTO DI SANTO STEFANO SU RAI 2: TUTTI GLI OSPITI

Insieme all’orchestra si esibiranno tantissimi ospiti, tra cui: Ron, Dodi Battaglia, Enzo Avitabile, Raphael Gualazzi, Giò Di Tonno, Fioretta Mari, Barbara Cola, Pago, Fabio Armiliato, Davide Merlini, Giulia Sol, Francesco Chicchella, Francesca Maresca.

L’evento è prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli per Time Multimedia in collaborazione con Melos International produzione televisiva e con il Comune di Pesaro. Regia Dario Baldi

Conduzione Elena Ballerini – Massimo Massari

Direzione Artistica Gianluca Pirazzoli – Maurizio Raimo

Vi ricordiamo inoltre che anche il 24 mattina su Rai 1 sarà possibile ascoltare musica natalizia seguendo il concerto dalla Scala di Milano in onda dalle 10,30 a mezzogiorno.