Orietta Berti a Sanremo 2021 ma resta a casa, suo marito non sta ancora bene

Non sta ancora bene Osvaldo, il marito di Orietta Berti. La cantante ieri sera è stata l’unica a non potere partecipare alla presentazione in diretta su Rai 1 dei big in gara per il prossimo festival di Sanremo. Orietta Berti è ancora positiva al covid, sta bene ma è ancora in quarantena e come tutti sarà così fino al test negativo. E’ la più anziana tra le big, la Berti porta alto il nome della musica leggera italiana da decenni, sempre presente nonostante in passato la critica non sia stata morbida con lei. E’ diventata mamma, è diventata nonna e con la sua semplicità ha continuato a lavorare sulla sua voce. “Quando ti sei innamorato” è il brano scelto per Sanremo 2021, ancora una volta una canzone d’amore e chissà se la dedicherà al suo Osvaldo. Tutta la famiglia di Orietta Berti è stata contagiata, tutti colpiti dal covid e le ultime settimane non sono state semplici ma è il marito dell’artista che ha vissuto i momenti peggiori.

COME STA IL MARITO DI ORIETTA BERTI

La Berti ieri sera era l’unica assente dei 26 big, dispiaciuta ha dovuto optare per un collegamento da casa. E’ stata lei a raccontare che sta bene ma deve attendere la fine della quarantena. Quando Amadeus le ha chiesto di suo marito Osvaldo si è rattristata, non sta ancora bene ma il peggio sembra essere passato, è in via di guarigione e piano piano ne uscirà.

Non era già in ottima salute Osvaldo, di certo più debole rispetto al resto della famiglia, da tempo non accompagna più sua moglie in giro per lavoro. Prima era la sua ombra oggi sostituito dal figlio, una presenza che di certo conforta e dà sicurezza alla cantante ma è una vita diversa oggi, con più preoccupazioni. I primi di marzo andrà in scena il festival di Sanremo 2021 e speriamo tutti sarà un anno migliore.