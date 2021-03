Il dramma di Tiziana per la morte di Stefano d’Orazio: nemmeno una carezza d’addio

Parole forti, davvero strazianti quelle che Tiziana, la moglie di Stefano d’Orazio, ha speso per chi come lei ha vissuto e sta vivendo un dramma. Perdere l’uomo che si ama, il compagno, il marito, l’amico, il confidente, è una cosa già di per se devastante, ma non potergli neppure dire addio, lo è ancora di più. Tiziana Giardoni, nello studio di Live-Non è la d’Urso ieri, 14 marzo 2021, ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Stefano, quelli che lei ha vissuto al suo fianco perchè da quando è stato portato in ospedale, ha saputo davvero ben poco. Spiega che lei e Stefano hanno avuto la febbre insieme e quindi hanno fatto subito il tampone. Risultando positivi ma senza grandi sintomi se non una tosse fastidiosa. Ma qualche giorno dopo i primi sintomi, Stefano inizia ad avere una febbre molto alta e il medico le dice di chiamare subito l’ambulanza, visto che ha le difese immunitarie molto basse a causa di una malattia contro la quale sta combattendo. Tiziana si rende conto che quello potrebbe essere un addio ma solo con i giorni passato lontano da Stefano capisce che non lo rivedrà mai più.

Il dramma di Tiziana: l’addio a Stefano senza un’ultima carezza

Nel salotto di Barbara d’Urso spiega che ha fatto di tutto per cercare di poter vedere Stefano o quanto meno per capire come stesse. Poi ha chiesto anche dopo la sua morte, voleva sapere se avesse sofferto. Voleva avere un ricordo di quel maledetto momento. “Io sarei entrata bardata come tutte le infermiere, come i medici, anche solo per fargli un saluto, una carezza” ha detto Tiziana che trova disumano che non si possa avere un incontro neppure quando si capisce che quella persona sta per morire.

Un dramma nel dramma perchè in quello stesso momento, Tiziana ha perso suo padre, anche lui morto a causa del covid e neppure per lui c’è stato modo di dare un ultimo saluto. “Ho paura per mia mamma, non si è ancora ripresa da questa cosa, è distrutta” ha detto Tiziana da Barbara d’urso.

Un vuoto immenso, un dolore troppo grande, nessuno riesce a restituire il sorriso a Tiziana, come rivela Barbara d’Urso, grande amica della coppia. Ci provano tutti a starle vicino ma non è per nulla facile.