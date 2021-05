Lady Gaga abusata e lasciata per strada mentre era incinta: il racconto shock

Non solo le rivelazioni del principe Harry ma anche quelle di Lady Gaga oggi fanno il giro del mondo. La cantante infatti ha rilasciato delle fortissime dichiarazioni ospite di Oprah Winfrey nella nuova trasmissione sulla salute mentale “The Me You Can’t See“, un documentario che sarà disponibile da oggi su Apple Tv. Le prime anticipazioni stanno facendo molto discutere e ci rivelano anche quello che Lady Gaga ha scelto di raccontare per la prima volta, aprendosi quasi completamente con la conduttrice più famosa e seguita d’America. La popstar ha fatto un’altra rivelazione shock, rispetto ai tanti racconti che già in passato aveva voluto condividere, anche in un documentario sulla sua vita, con le persone che la amano e la seguono. “Dopo la violenza sessuale sono rimasta incinta e lasciata per strada… ho sofferto per tantissimi anni”, ha confessato Lady Gaga. Parole che, hanno colpito milioni di fan della cantante ma non solo.

Lady Gaga e le rivelazioni sugli abusi subiti

E’ molto forte il racconto di Lay Gaga che rivela:

Avevo 19 anni, e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti’ . Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi sono diventata insensibile. Sono stata male per settimane e settimane, successivamente ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso.

Il racconto di Lady Gaga è davvero molto forte ma è importante che una star mondiale come lei si apra al pubblico anche per essere di aiuto con la sua testimonianza:

Sono stata rinchiusa in uno studio per mesi. Ho avuto una totale crisi psicologica e per un paio di anni non sono stata la stessa ragazza di prima. Mi hanno fatto così tante risonanze magnetiche in cui non trovavano nulla. Ma il corpo ricorda tutto

Nella sua intervista Lady Gaga prova a spiegare anche che cosa ha significato per lei l’autolesionismo e perchè non si dovrebbe mai pensare che può aiutare, anzi:

Sai perché non è giusto buttarsi contro il muro? Sai perché non fa bene l’autolesionismo? Perché ti fa stare peggio. Pensi che ti sentirai meglio perché stai mostrando a qualcuno, ‘Guarda, sto soffrendo’. Ma la verità è che non aiuta. Adesso va meglio, tutto sta cambiando.

Nello stesso documentario ascolteremo anche le rivelazioni del principe Harry