L’ultimo desiderio di Raffaella Carrà: la sua urna in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo

L’emozione più forte durante i funerali di Raffaella Carrà è l’annuncio del frate cappuccino alla fine dell’omelia, del ricordo, del suo desiderio. Raffaella Carrà è stata tante volte a San Giovanni Rotondo, era devota a Padre Pio, ed è da lui che desiderava tornare, le sue ceneri davanti alla sua tomba. “Raffaella è venuta a San Giovanni Rotondo non solo per impegni lavorativi ma diverse volte anche in forma privata ed è suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo”. Un annuncio che emoziona nell’immaginare la richiesta di Raffaella, nell’immaginare le sue ceneri in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo nelle mani di chi l’ha sempre amata. “Non appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio l’urna farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario”. Sarà il suo ultimo pellegrinaggio. La sua anima affidata a Dio ma anche a Padre Pio, il Santo che lei tanto amava e che il frate confida sarà lui a farle la sorpresa di ricongiungerla alla madre, alla nonna, al fratello che è morto prematuramente.

LA DIGNITA’ DI RAFFAELLA CARRA’

Stima, gratitudine, affetto, il silenzio di Raffaella Carrà, ed è sulla dignità di quel silenzio che il frate si sofferma, perché fino alla fine tacendo la sua malattia ha dato conferma della persona che è stata. Il grande carisma che non appartiene a molti e che è un dono per gli altri. Un invito alla preghiera per Raffaella: “Affidando le tue umane fragilità all’infinita misericordia di Dio, certo che il bene da te compiuto resterà per sempre. Vai in pace Raffaella e goditi il meritato riposo nella Fiesta del cielo, Amen”.

C’è un ricordo del cronista che parlando con Fra Modestino gli raccontò sorpreso che aveva incontrato Raffaella Carrà, che aveva parlato con lei a San Giovanni Rotondo. Il cronista gli fece notare che era Raffaella ad avere avuto la gioia di parlare con lui.