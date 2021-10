E’ morto Rossano Rubicondi: il saluto degli amici sui social annuncia la terribile notizia

Si stenta quasi a credere alla notizia che arriva in questa serata. Rossano Rubicondi è morto. Lo abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione all’Isola dei famosi, poi a diversi programmi televisivi in Italia ma non solo. Rossano Rubicondi era finito sulle riviste di cronaca rosa di tutto il mondo al fianco di Ivana Trump. Una storia d’amore che era finita ma una relazione speciale che li univa ancora. Negli ultimi anni Rossano Rubicondi era stato più volte nei salotti televisivi anche in Italia proprio al fianco di Ivana Trump. Rubicondi aveva 49 anni al momento non si conoscono le cause del decesso. Tra le prime persone a dare notizia in Italia, Simona Ventura che con Rossano aveva lavorato proprio all’Isola dei famosi, era stato un suo naufrago. Dai social, ricorda un amico e una persona speciale:

“Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP” ha scritto la conduttrice sulla sua pagina Instagram. La notizia è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava.

Roberto Alessi conferma la tragica notizia

E’ morto Rossano Rubicondi: l’addio di Simona Ventura arriva dai social

Il post di Simona Ventura è stato seguito da una serie di messaggi di personaggi del mondo dello spettacolo ma non solo. Tutti increduli di fronte a questa drammatica notizia.

C’è sgomento ma anche tanta incredulità, sono molte le persone che si chiedono anche se questa non sia una fake news, quasi a non voler credere che sia potuto succedere. Al momento, solo Simona Ventura ha dato la notizia, senza specificare quale sia stata la causa della morte di Rossano Rubicondi. Ma è difficile credere che abbia pubblicato un post, senza avere certezze di questo drammatico accadimento. Oltre ai post sui social di Simona Ventura, al momento non ci sono altre informazioni relative alla morte di Rossano Rubicondi.

Tra le ultime apparizioni in tv, nel 2020 in collegamento con Live-Non è la d’Urso.

La notizia data da Simona Ventura sta facendo il giro dei social ma nessuno riesce a trovare al momento altre informazioni. Non è dato sapere se Rossano fosse malato, se sia stato un incidente o quale sia stata la causa della morte dell’uomo che aveva solo 49 anni. Una vera e propria tragedia.

