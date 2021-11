Ambra Angiolini orgogliosa delle sue ferite: “Frutto dei mei sbagli pubblici”

Ambra Angiolini da domani al cinema con Per tutta la vita, accanto a lei Fabio Volo ed altri grandi interpreti. L’attrice intervistata da Vanity Fair per parlare del nuovo film in uscita non si è nascosta, non ha glissato l’argomento sulla sua vita privata e ha confessato il suo orgoglio. In passato Ambra Angiolini si è vergognata per le sue ferite, oggi è orgogliosa perché lei, le sue stesse ferite “sono il frutto dei miei sbaglia pubblici”. Ambra guarda avanti, la storia d’amore con Max Allegri è finita nel modo peggiore, domani al cinema “Per tutta la vita” e per il momento non è così. Paolo Costella è il regista, la commedia vede protagonisti Ambra Angiolini e Fabio Volo nel ruolo di Sara e Vito, sono una coppia; quattro le coppie di amici che si ritrovano a fare i conti con i loro matrimoni con il dubbio di potere mettere tutto in pericolo. Come finirà lo vedremo al cinema, come è finita tra Ambra e Allegri l’ha rivelato il gossip.

Ambra Angiolini – Per tutta la vita

A 44 anni Ambra è abbastanza orgogliosa delle sue ferite: “Sono il frutto dei miei sbagli pubblici. Meno male che li ho fatti, a 44 anni sono abbastanza orgogliosa delle mie ferite a vista. Prima le vivevo con un po’ di imbarazzo, oggi sono abbastanza serena”.

Ha anche svelato ciò che pensa sul per sempre, sulle relazioni lunghe, che bisognerebbe sempre farsi la domanda “Come stai?” e darsi anche la risposta, sempre tirando tutto fuori, senza fare finta che vada tutto bene. “Allora forse il per tutta la vita avrebbe un senso”. “Mio malgrado sono la regina del ‘E se prometto poi mantengo. Giura’”. La conosciamo tutti la sua canzone che dopo tanti anni continua ad essere la colonna sonora per molti, quella utilizzata spesso anche ai matrimoni, per le proposte di matrimonio.

