Sanremo 2023 sarà il festival di Antonella Clerici?

Amadeus sta ancora preparando Sanremo 2022 ma ha già confermato che sarà il suo ultimo festival da direttore artistico. Salta fuori il nome di Antonella Clerici, sarà lei la prossima conduttrice? Durante la conferenza stampa di The Voice Senior non è mancata la domanda. Partendo dal nuovo successo di Antonella Clerici nel suo ritorno al suo orario preferito ma ovviamente anche dell’entusiasmo di questa seconda edizione di The Voice dopo l’effetto sorpresa della prima, Stefano Coletta ha risposto con piacere all’ipotesi sul chi sarà la conduttrice del prossimo festival di Sanremo, quello dopo Amadeus. Si parla già di una donna al comando perché è stato proprio Amadeus ad auspicare una scelta rosa. Facendo quindi conti veloci nessuna sarebbe più adatta di Antonella.

La risposta del direttore di Rai 1 sull’ipotesi di Antonella Clerici alla guida di Sanremo 2023

Non ha escluso l’ipotesi. Antonella Clerici è già stata conduttrice della kermesse canora, era diventata madre da poco, il suo festival fu un successo, era il 2011.

“So che la sua parte folle un altro Sanremo lo farebbe. Non voglio che passi come notizia perché c’è il prossimo Sanremo da fare, ma dico perché no? Io credo che lei si divertirebbe, amo molto il suo coraggio nell’essersi sempre reinventata, sia nella vita privata che professionale. È sintomo di grande intelligenza e vitalità” la risposta di Stefano Coletta.

La Clerici non ha aggiunto altro, c’è ancora il festival del 2022 da seguire. E’ in tv da 30 anni, ha attraversato un periodo in cui ha pensato anche di non tornare più in Rai, non le piace la rivalsa ma ha ripetuto: “Se sono qui dopo 30 anni forse un motivo ci sarà”.

Domani 26 novembre il via alla sua seconda edizione di The Voice Senior, con Orietta Berti al posto di Al Bano e Jasmine Carrisi e la stessa formula del primo attendiamo altre serate di successo.

