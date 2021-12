Come sta Gabriel Garko? Gabriele Rossi è molto preoccupato per l’attore

Gabriele Rossi confida che è in ansia per Gabriel Garko, ma perché è così preoccupato del suo ex compagno? Ne parla al settimanale Nuovo, spiega che continua ad essere in ottimi rapporti con Garko. La loro storia d’amore è durata tanti anni, hanno vissuto tante cose insieme, si sono sempre sostenuti a vicenda ma forse adesso è l’attore 49enne ad avere bisogno di una mano che lo tiri fuori. E’ un periodo difficile per Gabriel Garko, se da un lato si è liberato di certi fantasmi svelando il suo segreto di Pulcinella, dall’altra il mondo del lavoro continua a tenerlo da parte. I due attori si sentono spesso, è una necessità che sente forte Rossi perché tra loro è rimasto affetto, perché è preoccupato. Da ben quattro anni Garko non ha un progetto di lavoro concreto; l’abbiamo visto di recente a Ballando con le Stelle ma nulla di più.

Gabriele Rossi preoccupato per Gabriel Garko

“Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia” ha confidato Rossi. “Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”.

Rossi sa bene cosa significhi non lavorare, non essere più chiamato né ammesso ai provini, l’ha provato sulla sua pelle: “Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction ‘Solo per amore’. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”.

