Anche Pio e Amedeo saltano il Capodanno in Musica di Canale 5 perché positivi?

Dopo Al Bano anche Pio e Amedeo non parteciperanno al Capodanno in Musica di Canale 5? La notizia è ovviamente legata al Covid e mentre Federica Panicucci si prepara per le prove al Teatro Petruzzelli di Bari Pio e Amedeo sono bloccati, forse positivi al covid. Il virus si sta diffondendo velocemente, come previsto, la fortuna è che i vaccinati stanno bene. Lo conferma Al Bano che è solo infastidito da questo stop. Il cantante avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci nella presentazione del Capodanno di Canale 5, resta invece a casa a guardare. In scaletta c’era anche il duo comico, la loro presenza era già stata annunciata ma sembra che i due artisti non riusciranno a salire sul palco.

Federica Panicucci è già a Bari per le prove di Capodanno in Musica

I primi a parlare della positività di Pio e Amedeo sono stati i siti di informazione locali e sembra che la notizia sia certa. Federica Panicucci non dice nulla sugli assenti, è già arrivata a Bari: “Questo pomeriggio iniziano le prove… Sto per imbarcarmi sul volo per Bari” e poco fa ha mostrato un’altra storia, la conduttrice è già in albergo, si prepara al meglio per regalare al pubblico un Capodanno pieno di artisti e di musica.

Dovrà però fare a meno anche dei due comici così attesi. La positività sembra riguardi Amedeo Grieco. In queste ore e fino al via del programma l’ansia è più che comprensibile, ormai riguarda tutti. Fino a quando non avrà inizio la serata ci potrebbero essere altri stop per altri artisti. Sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari saranno in tantissimi gli artisti pronti a festeggiare: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade e Michele Zarrillo. In diretta su Canale 5 dalle 21:00.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".