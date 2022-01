Tra i cantanti di Sanremo 2022 forse dei non vaccinati, Amadeus parla del piano B

Esiste il “piano B” per i cantanti di Sanremo 2022 ma non per Amadeus ed è questa la prima notizia ma dalla conferenza stampa arriva anche quella che riguarda i cantanti non vaccinati. Non esiste alcun obbligo per gli artisti, l’essere o meno vaccinati, come ha chiarito Stefano Coletta, non può essere collegato alla presenza al festival. Non è un impedimento la mancanza della vaccinazione, magari non è un esempio da seguire ma questo è un commento che non può saltare fuori in una conferenza stampa dedicata allo spettacolo più atteso, al mondo della musica che riparte. Il Teatro Ariston accoglierà da domani sera il festival di Sanremo 2022 con la capienza massima, come avviene in tutti i teatri. Torniamo però all’obbligo vaccinale e ricordiamo che fino al 16 febbraio chi non ha compiuto i 50 anni non ha un immediato obbligo vaccinale: “Come i programmi televisivi, tanto più nella kermesse più importante della tv, la selezione non può essere dirimente rispetto all’essere no-vax o meno. La Rai può solo ottemperare a rispettare le regole nazionali. L’essere non vaccinati non può essere motivo di esclusione, se non rispetto a quello che leggi definiscono”.

Per i cantanti di Sanremo 2022 scatta il piano B

Indimenticabile Irama la scorsa edizione, fu l’unico costretto in albergo, l’unico che non riuscì ad esibirsi perché un suo collaboratore era stato contagiato. Non si può prevenire del tutto che questo accada di nuovo ma Amadeus ha chiesto ai Big di andare alle prove già con trucco e parrucco. Oggi ci sono le generali: “In modo da avere un video utile da usare per la diretta qualora malauguratamente accadesse un caso simile, come quello dello scorso anno con Irama”. Questo sembra sua l’unico piano B previsto. Per quanto riguarda Amadeus anche lui smentisce che in caso di sua positività possa arrivare Antonella Clerici. “Non c’è un piano B. Se mi prendo il Covid, state qui dieci giorni con me fino a che non guarisco”.

Ci auguriamo fili tutto liscio, per i vaccinati e i non vaccinati. Amadeus spera questo sia il festival della gioia, lo speriamo tutti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".