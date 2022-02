Sanremo 2022 prima serata: tutti gli ospiti del primo febbraio

Il conto alla rovescia è finito e sta per iniziare una nuova avventura, quella che ci porta sul palco dell’Ariston. Inizia oggi 1 febbraio 2022 la 72esima edizione del Festival di Sanremo e noi ovviamente seguiremo la kermesse minuto per minuto tenendovi aggiornati su tutto quello che accadrà fuori e dentro l’Ariston. Iniziamo quindi con quello che sappiamo su questa serata: Amadesu ha annunciato la lista dei BIG in gara oggi, saranno la metà dei cantanti che si esibiranno a Sanremo 2022. La serata sarà molto molto lunga: la chiusura, per la gioia dei nottambuli è prevista per le 2 di notte, anche più tardi. Il motivo si lega non solo alla presenza di molti BIG sul palco ma anche allo spazio che sarà dedicato allo spettacolo e quindi a tutti gli ospiti che saliranno sul palco in tutte e cinque le serate di Sanremo 2022.

Iniziamo quindi con la lista di tutti gli ospiti che vedremo oggi, 1 febbraio 2022, insieme ad Amadeus.

Sanremo 2022 la prima co-conduttrice per Amadeus è Ornella Muti

La prima signora del Festival sarà Ornella Muti. Sarà la bellissima attrice ad accompagnare il conduttore a Sanremo al debutto. Oggi presente anche in conferenza stampa per spiegare qualcosa in più sul suo ruolo.

Sanremo 2022: tutti i Big sul palco oggi

Fiorello Show il primo febbraio ma nessuno sa quello che farà

Amadeus ha confermato che Fiorello ci sarà, che lo ha deciso all’ultimo momento e che nessuno sa che cosa combinerà sul palco. La presenza di Fiorello è prevista proprio per il primo febbraio. Grande attesa quindi per il debutto. Immaginiamo che il comico approfitterà, finalmente, della presenza del pubblico. Niente palloncini molesti in questa edizione, si ride nonostante le mascherine!

Il grande ritorno dei Maneskik super ospiti a Sanremo

Da quel palco sono usciti trionfatori di una edizione storica del Festival. Ci tornano come star internazionali insieme ad Amadeus a cui devono molto del loro successo. I Maneskin un anno dopo, un anno pieno di traguardi raggiunti e di successi portati a casa! Per loro ovviamente è prevista esibizione musicale.

Gli ospiti a Sanremo 2022: a tutta fiction

Vista l’impossibilità di avere grandi nomi anche per motivi di budget, questo sarà un Sanremo che vedrà i volti amatissimi di Rai 1 protagonisti. Si inizia oggi con Nino Frassica e Raoul Bova che saranno protagonisti di Don Matteo 13. In conferenza stampa Amadeus ha rivelato che questa sera ci sarà anche Claudio Gioè per lanciare la fiction Makàri.

Sanremo 2022 ospiti prima serata: per lo sport Berrettini

Un grande campione dello sport oggi su Rai 1. Direttamente di ritorno dall’Australia Open, Matteo Berrettini arriverà sul palco del Festival. Cosa farà? Per il momento non è dato sapere!

Sanremo 2022 i Meduza ospiti della prima serata

Non è una sorpresa: Amadeus aveva annunciato i Meduza come ospiti della prima serata dal Tg1. Li ascolteremo questa sera sul palco dell’Ariston.

Gli ospiti dalla nave con Orietta Berti e Rovazzi

Ogni sera ci sarà un collegamento con la nave dove ci aspettano Orietta Berti e Rovazzi. Per la prima puntata un ospite musicale che in qualche modo è legato ai Festival di Amadeus, succederà in tutte le puntate. Oggi si parte con Colapesce e Dimartino che canteranno la loro Musica Leggerissima.

