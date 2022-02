Mara Venier: “Devo tutto a Monica Vitti”

Mara Venier sui social ha scritto il suo addio a Monica Vitti, l’addio a una cara amica, non solo all’immensa attrice. E’ poi dal divano di casa sua che Mara Venier in collegamento con La vita in diretta ricorda Monica Vitti. Una malinconia incredibile per la conduttrice nel vedere le immagini di una vecchia Domenica In. Era l’edizione con Luca Giurato e la Vitti ma cercavano un’altra donna che potesse completare la conduzione. Era Monica la star, fu lei a fare il suo nome. Si conoscevano già da tempo, la Vitti era spesso a casa di Renzo Arbore, quando era il compagno di Mara Venier. Tante cene fatte insieme, tante risate ma anche tante confidenze tra donne. Ed è proprio a questo che la Venier pensa: che Monica Vitti era amica delle donne. “Devo tutto a Monica perché in quella prima edizione di Domenica In doveva essere lei la conduttrice ma a un certo punto però Luca Giurato era giornalista e cercavano un’altra donna da mettere accanto a Monica, che potesse condurre un gioco e altro e fu proprio Monica a fare il mio nome”.

Con Monica Vitti serate musicali fantastiche a casa di Renzo Arbore

Le parole di Mara Venier non sono parole di circostanze, lei Monica Vitti la conosceva bene, l’ha vissuta com’era nella vita privata e il suo racconto è di una grande donna. “Era una star e fu lei ad avere su me l’ultima parola e disse che voleva me. Lei era sempre allegra e disponibile e voglio dire una cosa importante, che lei era amica delle donne, solidale sempre. Non ci volevo credere quando mi dissero che Monica Vitti mi voleva a Domenica In e fu un’edizione meravigliosa perché poi io diventai la conduttrice”.

“Addio Monica mia” aveva scritto questa mattina Mara Venier salutando per l’ultima volta la grande Monica. Adesso comprendiamo il perché di quel dolore così forte per lei.

