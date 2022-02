Anna Tatangelo guarda Sanremo 2022 e ricorda i suoi festival: “Li porto tutti nel cuore”

Era il 2002 e Anna Tatangelo a soli 15 anni cantava Doppiamente fragili, era il suo primo festival di Sanremo e oggi lo segue come spettatrice ma le piace ugualmente. Sul suo profilo Instagram ha partecipato a modo suo a Sanremo 2022 e mette insieme tutti i suoi brani. E’ legata a tutte le sue canzoni, i look, le interpretazioni, tutto ha contributo a renderla la donna e l’artista che è oggi. E’ il suo modo per dire grazie al festival, a se stessa, ai suoi fan, e per chiedere ai fan qual è la canzone preferita tra le sue. Anna Tatangelo racconta dov’era l’anno prima della sua partecipazione, del suo debutto al teatro Ariston.

Anna Tatangelo, tutte le sue canzoni a Sanremo

“Ieri è iniziato il Festival di Sanremo! È sempre bellissimo seguirlo anche da spettatrice. Forse non vi ho mai detto che l’anno precedente alla mia prima partecipazione alla kermesse ero sul divano con la mia mamma e, mentre guardavamo insieme i grandi artisti esibirsi, le chiesi “mamma secondo te un giorno ci sarò anch’io su quel palco?”. Lei mi guardò e mi disse “tu credici davvero e un giorno sarai lì anche tu” … devo dire grazie per tutte le volte in cui l’ho vissuto, perché dal 2002 in un certo senso il Festival mi ha davvero vista crescere”.

Dalla prima canzone a Ragazza di periferia nel 2005 e poi ogni volta ha portato in scena qualcosa da dire, da Essere una donna al 2006 a Il mio amico nel 2008.“Il primo arrivò esattamente 20 anni fa, avevo 15 anni, un anno dopo le parole della mia mamma.Gli altri a seguire li porto tutti nel cuore, perché tutti rappresentano un passo importante per me come donna ed artista. Grazie a voi perché dal primo ad oggi sono cresciuta, e voi insieme a me. Ora ditemi, il vostro preferito tra tutti i miei Sanremo… qual è?”.

