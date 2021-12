Anna Tatangelo in lacrime per la proposta di matrimonio ma non è per lei

In tanti ieri sera vedendo Anna Tatangelo così commossa per la proposta di matrimonio del fidanzato di Carola, finalista di All Together Now, hanno pensato che lei quel momento tanto desiderato non l’ha ancora vissuto. La storia d’amore tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo è ormai finita da tempo, c’è una bella pietra sopra, la cantante è finalmente felice accanto a Livio Cori ma ieri sera durante la finale quando la cantante asciugava le lacrime per un attimo deve avere pensato che per lei Gigi non si è mai inginocchiato chiedendole di diventare sua moglie. Più volte in passato ha confidato che era tra i suoi desideri, anche perché ha un figlio. Si volta pagina ma le emozioni restano e ieri non si è commossa solo la Tatangelo. Carola Campagna, terza classificata ad All Together Now, è lei ad avere ricevuto la domanda più bella, perché anche per lei era un desiderio da realizzare.

La proposta di matrimonio per Carola Campagna

Tutto così vero e spontaneo, Carola non sapeva niente, non sapeva che prima di salutare tutti e lasciare il palco sarebbe entrato il suo fidanzato. Alberto ci ha messo pochi secondi per inginocchiarsi e tirare fuori la scatolina rossa. Ed è bastato un attimo a lei per dire subito “Sì, mille volte sì”.

Tutti commossi, tutti in lacrime, dal muro ai giudici e anche Michelle Hunziker che ieri sera non ha badato al trucco che si scioglieva. Lei l’ha vissuto quel momento, due volte. Anna Tatangelo lo realizzerà con Livio Cori? L’importante è essere felice.E felice di certo è il vincitore, Giacomo Voli. Il premio è andato a lui. Una vittoria più che meritata per il musicista 35enne; anche lui ha commosso tutti e ancora una volta Anna Tatangelo che nel commentare le sue ultime esibizioni ha dovuto interrompersi per l’emozione.

