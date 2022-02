Gilles Rocca dietro le quinte di Sanremo 2022, spiega perché continua a fare il vecchio lavoro

Un continuo cambio palco per Sanremo 2022 e mentre Amadeus ringraziava i tecnici elogiando il loro lavoro è apparso Gilles Rocca. Ottimo ritmo anche per lo scambio di battute tra Drusilla Foer e il vincitore di Ballando con le Stelle, così Amadeus ha potuto salutarlo e ringraziarlo di esserci anche quest’anno nonostante adesso sia famoso. E’ Gilles Rocca che però oggi ringrazia tutti, dagli autori al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, ovviamente Drusilla Foer ma soprattutto Amadeus. In molti dopo l’apparizione di ieri sul palco del festival mentre sistemava, controllava e coordinava gli strumenti e le uscite, gli hanno chiesto la ragione per cui continua a fare lo stesso lavoro, quello che ha creato suo padre, quello che fa da ragazzino.

Gilles Rocca sul palco di Sanremo 2022

“Salutiamo Gilles, lui è bravissimo, è colui che coordina tutte le uscite. E’ un personaggio famosissimo ma devo dire è un ragazzo fantastico e noi non possiamo fare a meno di averlo qui a Sanremo perché devo dire che è preziosissimo, anzi indispensabile” e non sono parole di circostanza di Amadeus, è evidente.

E’ sui social che questa mattina Gilles Rocca ha spiegato il significato del suo vecchio lavoro, la voglia di esserci e non solo per umiltà: “Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore… ieri sera è stata un’emozione unica, sentire tutti gli amici maestri d’orchestra con i quali sono cresciuto gridare il mio nome ed applaudirmi è una cosa che porterò per sempre nel cuore… quegli applausi e testimonianze d’affetto per me erano estese anche a mio padre che in tutti questi anni ha creato un vero e proprio amore con tutti questi musicisti fenomenali…”.

Poi risponde a chi gli ha chiesto perché continua a lavorare dietro le quinte dopo avere vinto Ballando: “A tutte le persone che mi hanno chiesto ‘ma perché dopo aver vinto Ballando continui a lavorare dietro le quinte? Ma dopo aver fatto l’isola non ti da fastidio lavorare nel backstage?’ Ecco la risposta!!!! In questa magica serata c’è riassunto il lavoro di una vita, c’è l’affetto delle persone con cui collaboro da anni, c’è la musica, la famiglia, l’amicizia… come potrei rinunciarci?”.

