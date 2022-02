Incidente in platea a Sanremo 2022, una donna al pronto soccorso ma spettacolo salvo

Dopo la caduta del cameraman c’è stato un altro incidente a Sanremo 2022 ma in platea, tra il pubblico presente al festival. E’ accaduto ieri sera ma in tv non abbiamo visto nulla, le telecamere erano impegnate con l’esibizione in corso e Amadeus ha preferito proseguire con lo spettacolo e ha fatto bene. In scena Irama e Gianluca Grignani per la quarta serata di Sanremo, le cover, l’entusiasmo, tantissimi artisti sul palco e momenti magari anche di confusione. La mia storia tra le dita è il brano scelto da Irama, un omaggio a Grignani che è con lui e sembra che dalla galleria un fotografo abbia fatto precipitare un suo obiettivo che avrebbe colpito una donna seduta in platea proprio nel bel mezzo dell’esibizione. I presenti hanno ovviamente visto tutto e probabilmente anche Amadeus è stato subito avvisato dell’incidente ma i telespettatori non hanno nemmeno intuito le difficoltà di quel momento.

Sanremo 2022, incidente durante l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani

A darne subito notizia è stato Davide Maggio, informato dalla inviata de La vita in diretta Rosanna Cacio. La signora è stata subito accompagnata in ospedale per le medicazioni del caso e per fortuna sembra che non si sia trattato di nulla di grave. Certo non è stato un bel momento per nessuno dei protagonisti, per la donna colpita dall’oggetto, per il fotografo impegnato nel suo lavoro e anche per il conduttore che ha dovuto proseguire perché era in corso una gara, uno spettacolo che è ben più di una semplice diretta.

Ovvio il caos di quei momenti ma che tutti hanno saputo gestire. Amadeus non ha tentennato nemmeno un attimo, evidentemente era già chiaro che che non si trattasse di un incidente grave. La signora è stata soccorsa immediatamente. Anche questa volta lo spettacolo ha avuto la meglio. Durante la terza serata l’incidente è capitato a uno dei cameraman. E’ caduto a terra durante l’esibizione di Cesare Cremonini, in questo caso tutti hanno visto tutto ma con la stessa fortuna nessuno si è fatto male.

