Amadeus a Messa dall’ex collega Don Fabrizio Gatta prima di lasciare Sanremo

Questa volta Amadeus a Messa a Sanremo ci è andato con tutta la famiglia, ha così mantenuto la promessa fatta all’ex collega e sempre amico Don Fabrizio Gatta. Il festival di Sanremo 2022 è terminato ieri con una finale che ha portato solo vittorie a casa per il conduttore e i favoriti della kermesse canora. Ad attenderlo a Messa nella chiesa di Sanremo c’era l’ex conduttore che da anni ha scelto di abbandonare i riflettori per puntarli sul Signore. La presenza oggi in chiesa era una promessa che Amadeus aveva fatto a Gatta dopo il loro incontro prima dell’inizio del festival; quella domenica a Messa era andato solo con Lucio Presta. Questa volta Amadeus era con Giovanna Civitillo e il loro Josè. E’ stato il loro grazie al Signore che ha emozionato il vice parroco.

Le parole di Don Fabrizio Gatta per l’amico Amadeus

“Gli amici veri, quelli che ascoltano il cuore, quelli con gli occhi lucidi. Amadeus mi aveva promesso che prima di lasciare Sanremo avrebbe ringraziato il Signore con la famiglia. Grazie per essere ciò che sei, Dio ti benedica” il messaggio del sacerdote su Twitter.

Ricordiamo che proprio Don Gatta dopo la prima serata di Sanremo 2022 aveva tirato le orecchie al conduttore, un’azione fatta a distanza ma pubblica, dopo avere seguito l’esibizione di Achille Lauro. A Don Fabrizio non era piaciuto, come a molti, il battesimo di Lauro sul palco del teatro Ariston e aveva dato un po’ di colpa ad Amadeus che secondo lui avrebbe dovuto vigilare meglio sul cosa sarebbe arrivato in scena. Il giorno dopo però sempre Don Fabrizio ha ammorbidito i toni aprendo le porte della chiesa al cantante, pronto ad affiancarlo nel suo percorso interiore verso il Signore e dando così un valore diversa al suo gesto plateale ma non più così offensivo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".