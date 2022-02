Amadeus spegne il Ferilli gate: nessuna tensione, era solo inciampata

Spenta anche quella che sembrava essere una grandissima polemica a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo. Per tutta la notte il video di un fuori onda di Sabrina Ferilli ha spopolato sui social e c’era quindi grande attesa per un commento di Amadeus su quello che si era sentito dire. Oggi quindi in conferenza stampa, la prima domanda sul tema è stata fatta dal giornalista Andrea Conti che ha provato a introdurre il “Sabrina Ferilli Gate”. Tutto spento subito da Amadeus che ha detto di non essere a conoscenza di niente, per cui Coletta ha dovuto spiegare al conduttore quello che stava succedendo. Spiegazione che a molti è sembrata un po’ strana ma che comunque va presa per buona. Amadeus ha raccontato che Sabrina Ferilli a differenza delle altre conduttrici, ha scelto di fermarsi sempre nel backstage, senza tornare nel camerino di volta in volta e questo ovviamente, l’ha vista protagonista di gag con tutte le persone che si trovavano a passare alle sue parti. Ipotizza quindi che una delle frasi che si è sentita, sia stata detta in quel contesto. Il giornalista però non replica facendo anche notare la questione della “mano ritratta” di Ferilli, per cui il caso si chiude così.

Amadeus spegne il Sabrina Ferilli gate: nessun caso

Amadeus poi, intervenendo in un secondo momento ha anche spiegato quello che forse era accaduto. “Mi hanno scritto i miei autori e mi hanno detto che Sabrina era inciampata e che per una mezz’oretta quindi è andata avanti con quei termini abbastanza coloriti” ha spiegato il direttore artistico nella conferenza stampa di oggi.

Quindi Sabrina Ferilli avrebbe dato del pezzo di m, a un cavo a causa del quale sarebbe inciampata. Nulla a che fare con la tensione per gli annunci, che a casa si è percepita o con il resto. Nessuna polemica, nessun caso, si spegne tutto così.

