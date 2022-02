Il Ferilli gate si spegne con le parole di Sabrina sui social

Niente, ci hanno provato in tutti i modi a quanto pare, a trovare la polemica ma alla fine, non c’è stato nulla da fare. Tutto spento, tutto fuoco che in realtà non ha mai avuto la sua vampata o forse si…Forse quel cavo sul quale Sabrina Ferilli è inciampata potrebbe dirci molto ma non sapremo mai nulla! Per cui accontentiamoci di quello che ci hanno detto: nessun Ferilli gate, nessuna tensione tra l’attrice e Amadeus ma solo tanto sole, cuore amore e vissero tutti felici e contenti.

Se Amadeus ha detto la sua in conferenza stampa, dichiarando di non sapere neppure che ci fosse una polemica in corso, Sabrina per il momento non ha parlato con nessun giornalista. Ha però detto la sua, se così possiamo dire, con un post sui social. Questa mattina infatti sono arrivati i ringraziamenti dell’attrice dal suo profilo social, a tutta la squadra di Sanremo e ovviamente anche ad Amadeus. Che poi in realtà, il conduttore ha il profilo instagram di coppia quindi chissà, magari quelle parole erano per Giovanna e non per Amadeus…Battutacce a parte, alla fine sembra davvero che non ci sia stato nessun caso. Quindi la tensione l’abbiamo percepita solo noi a casa, non c’era nulla, alla Ferilli non ha dato fastidio niente della serata…

Il Ferilli gate esiste davvero?

Anche Sabrina Ferilli spegne le polemiche con un solo post sui social

Mentre dai protagonisti quindi si getta acqua sul fuoco, sui social invece c’è benzina a quantità. Si continua a cercare di capire che cosa si sente nel fuori onda, si continuano a fare ipotesi, si continua a pensare che no, non ci hanno detto nulla. Ennesima polemica sterile che non porterà da nessuna parte? Non è dato saperlo…

Che poi qualcuno ci dovrebbe spiegare anche questo ecco…

Non trovate?

