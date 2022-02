Paolo Bonolis sembra sminuire i festival di Amadeus: “Sanremo ora è più facile”

Non è la prima volta che Paolo Bonolis fa qualche battutina sul festival di Sanremo, sugli ultimi ma questa volta ha commentato l’ultimo, Sanremo 2022, il festival di Amadeus. Il conduttore sembra sminuire il lavoro fatto da Amadeus, anche se parla di strada spianata per l’assenza della concorrenza. Nel corso di Facciamo finta che, programma di R101 con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ha voluto dirigere l’attenzione sul come il risultato delle serate di Sanremo 2022 siano avvantaggiate dalla scarsa programmazione delle altre reti. Non ha certo voluto togliere merito al lavoro svolto dal direttore artistico e padrone di casa del Teatro Ariston e dell’intera squadra del festival ma Bonolis la freccia l’ha lanciata e l’ha fatto pensando ai suoi festival. Il primo l’ha guidato nel 2005 e il secondo nel 2009. Ottimi risultati anche i suoi ma lontani dai dati di ascolto di Amadeus.

Paolo Bonolis paragona Sanremo di oggi a quello dei suoi tempi

Conserva ricordi bellissimi dei suoi due festival ma ricorda anche che si combatteva contro i programmi Mediaset che invece oggi preferiscono lasciare campo libero a Sanremo. “Avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi” certo Amadeus non ha avuto contro Maria De Filippi né il GF Vip.

“Poi la cosa è cambiata ma sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo – e se non è questa una frecciatina – Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa più facile, per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c’è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell’avversario”. Amadeus ci sarà rimasto male? Di certo non dirà nulla o forse noterà che i suoi dati di ascolto sono di gran lunga più alti.

