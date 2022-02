Davide Maggio consiglia ad Emma di accettare il suo corpo. Interviene Laura Boldrini

Se Davide Maggio potesse tornerebbe indietro e non direbbe nulla sulle gambe di Emma Marrone e le calze a rete che ha indossato al festival di Sanremo 2022? Per il critico televisivo le sue parole non sono un problema, la polemica andava evitata, il suo era solo un commento sullo stile scelto dalla cantante. Consiglia ad Emma di imparare ad accettare il suo corpo e l’accusa di bullismo. Non era più semplice chiedere scusa per avere forse sbagliato con quel “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”? E mentre Maggio chiarisce la sua critica anche Laura Boldrini commenta l’accaduto.

Era un commento normalissimo per il giornalista che in un video chiarisce: “Il fatto che le critiche non vengano accettate… e in quel caso non era neanche una critica ma solo un commento estetico normalissimo. Invece la cosa interessante è l’accettazione e questo è il messaggio che dovrebbe fare passare perché io credo che Il problema di Emma sia la mancata accettazione di qualcosa, mi sono fatto questa idea perché se te la prendi così tanto e ti permetti di aprire la tua diretta dicendo benvenuti nel medioevo e ti permetti di fare queste critiche per una gamba importante vuol dire che sei tu che vedi la gamba importante come un problema, il problema è tuo, non è un problema mio perché a me va benissimo così… Ha messo una calza a rete inopportuna per me, punto e basta fine della storia e amici come prima cara Emma senza fare una cosa grave come quella che fai sempre… al mio paese quello che fai si chiama bullismo“.

Laura Boldrini è intervenuta sulla polemica e dopo Gabriele Muccino ha commentato: “Brava Emma Marrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza rischiare di subire body shaming. Giudicare il corpo femminile è tra le forme più odiose di maschilismo”. Polemica chiusa?

