Can Yaman rompe il silenzio e parla di Francesca Chillemi

Per la prima volta Can Yaman parla di Francesca Chillemi, lo fa ai microfoni di RTL 102.5 e dopo i tantissimi pettegolezzi che raccontavano di un loro presunto flirt. Bellissimi e protagonisti della fiction Viola come il mare, così il gossip non ci ha messo molto a parlare d’amore per Can Yaman e Francesca Chillemi. Sono stati paparazzati a cena insieme, mentre uscivano dallo stesso portone di un palazzo coperti da sciarpe e occhialoni, mentre si divertivano nei momenti di relax tra una scena e l’altra. Sono sempre rimasti in silenzio, non avevano nulla da dire ma questa volta l’attore turco risponde e parla della sua collega.

Can Yaman e Francesca Chillemi legati dalla nuova fiction

Francesca Chillemi ha un compagno e una figlia, Can Yaman è single o forse no ma di certo non ha una storia d’amore nota e infatti non ha nessuna relazione con la bellissima ex Miss Italia. “Io e lei andiamo molto d’accordo” ha confidato. Niente altro da aggiungere perché non c’è niente di cui parlare. In realtà lui non l’ha fatto nemmeno quando era fidanzato con Diletta Leotta, quando il loro matrimonio è saltato e in tutte le altre occasioni che riguardavano lui e la giornalista sportiva.

Qualche altro commento sulla Chillemi ma niente che possa fare impazzire la cronaca rosa: “Sono venuto a gennaio e credo di aver migliorato il mio italiano. L’altro giorno anche la Chillemi mi ha detto che sono migliorato tanto”.

Can parla molto più volentieri del suo personaggio, Francesco Demir: “L’ho sempre sentito dentro di me. E’ molto serio, un lavoratore. Ha sempre la battuta pronta, soprattutto con le donne. Mi piace interpretarlo, sicuramente spaccherà”. Le riprese di Viola come il mare stanno per terminare e forse riusciremo a vedere la nuova fiction in tv in primavera. Non ci resta che attendere per vedere anche Can e Francesca insieme.

