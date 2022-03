Red Canzian esce dall’ospedale dopo due mesi e va subito da Mara Venier

Torna a casa dopo due mesi esatti, Red Canzian è entrato in ospedale il 2 febbraio e il 4 marzo, ieri, è uscito dalla struttura dove gli hanno salvato la vita. Il bianco della camera d’ospedale ha rischiato di spegnere i colori dell’anima ma è grato ai medici e al personale ospedaliero. “E’ stato un periodo lungo, doloroso e faticoso” e ammette che all’inizio era anche un po’ spaventato. La sua Bea gli è rimasta accanto, sempre con lui nella stanza in cui ha passato tanto tempo dopo l’intervento al cuore e la terapia intensiva. E’ lei che ha riempito le sue giornate e adesso Red Canzian è già pronto a tornare ai suoi progetti, al suo progetto in teatro. Domani Red Canzin sarà ospite di Mara Venier, torna a Domenica In senza attendere altro tempo. Red esce dall’ospedale in gran forma, tutto è passato, a due mesi dal malore è più forte di prima, con nuove consapevolezze.

Red Canzian ospite a Domenica IN

E’ già a Roma per le prove di Domenica In e il pubblico potrà dargli il bentornato ma sui social il video di Red Canzian è soprattutto per l’ospedale Cà Foncello di Treviso dove è stato curato per una grave infezione, ancora per altri problemi al cuore.

L’ex bassista dei Pooh ha confidato con immensa gratitudine il modo in cui si sono presi cura di lui medici e infermieri. “Ho capito il senso del prendersi cura, della sanità italiana, di quella veneta. Persone che andavano oltre i loro doveri” nessun trattamento di favore, sono le stesse cure che riservano a tutti i pazienti e non è sempre così negli ospedali.

Ringrazia Mara Venier che più volte l’ha chiamato per chiedergli come stava, per stargli accanto. Domani sarà a Roma per presentare finalmente il musical Casanova che ha debuttato e ha proseguito le date in scena senza di lui. Uno spettacolo che lo riempie d’orgoglio, uno degli stimoli che gli hanno consentito di riprendersi nel modo migliore.