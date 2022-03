L’Academy prende le distanze da Will Smith: gli è stato chiesto di lasciare il party, non lo ha fatto

Purtroppo dopo quello che è successo sul palco degli Oscar 2022, si parla pochissimo del film che ha trionfato, ed è un vero peccato, mentre si continua a discutere dello schiaffo che Will Smith ha dato al presentatore Chris Rock. Hanno fatto scalpore, oltre alle immagini in mondo visione del gesto dell’attore, anche le immagini successive, quelle in cui si è visto Will Smith festeggiare senza problemi, per tutta la notte in compagnia di colleghi, parenti e amici. Come se quello che era successo sul palco, non lo sfiorasse minimamente. Ma si sa, non è sempre tutto oro quel che luccica e infatti da Los Angeles fanno sapere che quella sera, a Will Smith era stato chiesto di lasciare il party , non ritenendo opportuno che continuasse a stare insieme ai colleghi dopo quello che era successo. Secondo le indiscrezioni che arrivano oggi dagli Usa, l’attore si sarebbe rifiutato di lasciare il teatro dove si stava svolgendo la cerimonia degli Oscar nonostante gli fosse stato chiesto. Lo riferisce l’Academy in una nota nella quale annuncia di aver avviato “un’azione disciplinare” contro l’attore. “Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente”, ha detto l’Academy. E già perchè un conto è chiedere educatamente, un conto poi è mettere in atto una richiesta e vedendo che Will Smith non aveva nessuna intenzione di lasciare la festa, avrebbero potuto, come si fa in questi casi, chiamare la sicurezza.

E pensare che c’è ancora chi crede che quella vista sul palco sia stata solo una gag…

Will Smith rischia di perdere il suo Oscar come migliore attore?

Lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock, potrebbe avere delle conseguenze e non di poco conto. E anche il fatto che non abbia rispettato le richieste fatte durante il party, non migliorerebbe le cose. A chiedere a Smith di lasciare la festa, secondo Deadline Hollywood, sarebbe stato Will Packer, il produttore dello show. Ieri, alla riunione del Board dell’Academy convocato per esaminare il caso, molti vip, tra cui Steven Spielberg e Whoopi Goldberg, hanno detto di esser rimasti all’oscuro della richiesta dell’Academy a Smith di lasciare il teatro.

Non è chiaro che cosa succederà ma ci saranno due settimane di tempo per prendere una decisione. Will Smith si è scusato con un post sui social ma probabilmente nei prossimi giorni rilascerà anche un comunicato stampa ufficiale o una intervista. Vedremo…