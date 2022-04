Nella serata di Pasqua arriva una triste notizia, non solo per l’Italia. Si spegne oggi infatt una amatissima attrice, molto apprezzata anche nel nostro paese. Oggi, domenica 17 aprile, è morta Catherine Spaak. L’attrice e conduttrice aveva 77 anni , pare avesse dei seri problemi di salute da qualche tempo. Nel 2021 era stata colpita da una emorragia cerebrale. Nata in Belgio, aveva raggiunto la fama in Italia a partire dagli anni sessanta.

Tra le sue ultime interviste in tv quella dello scorso anno a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 durante il quale aveva raccontato di come aveva superato l’emorragia cerebrale che l’aveva colpita. Secondo le ultime notizie, l’attrice sarebbe morta a Roma nella clinica di via Carlo Poerio.

Addio a Catherine Spaak: l’attrice è morta a 77 anni

Grandi successi per l’attrice che ha fatto il suo debutto sul grande schermo a solo 15 anni, nel film Dolci Inganni di Lattuada. Qualche anno dopo per lei i film che segneranno la sua carriera La voglia matta, Il sorpasso di Dino Risi. Sul piccolo schermo, l’attrice, ha lasciato il segno con due programmi di cui è stata conduttrice raffinata. Harem, un format che ha segnato il mondo della tv e poi ovviamente anche Forum. Molto brava anche in Un medico in famiglia, fiction di grandissimo successo su Rai 1.

Negli ultimi anni, prima di ammalarsi, ha provato a mettersi in gioco con i reality: ha partecipato a Ballando con le stelle e anche all’Isola anche se a dire il vero, la sua partecipazione nel programma di Canale 5 è durata molto poco, si è infatti ritirata quasi subito.

Tantissimi i messaggi di addio sui social

Per me #CatherineSpaak resterà sempre la signora garbata col caschetto, quella con l'accento francese, che raccontava in seconda serata l'universo femminile seduta su un divano damascato in una scenografia arabeggiante. Harem era un gioiellino e lei elegantissima.Ciao Catherine pic.twitter.com/L0xYBflkOR — Ginko21 (@Ginko_21) April 17, 2022

Mi piace ricordarla così: Matelda. #CatherineSpaak #LArmataBrancaleone. Anche se siete stata trascurata, siete stata una donna ed attrice strepitosa. Riposate in pace. pic.twitter.com/op1u2MszzP April 17, 2022

Tra le prime a esprimere il suo cordoglio anche Barbara d’Urso che sui social ha scritto: “Donna straordinaria, attrice ineguagliabile… L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità… Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre.” Le parole di Antonella Clerici: “Libera, affascinante, misteriosa, discreta… ciao.”