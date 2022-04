Tutto il dolore di Catherine Spaak per la figlia perduta e mai più trovata

Nelle sue ultime interviste, Catherine Spaak parlava spesso dei tanti problemi di salute che aveva dovuto superare, non ultima l’emorragia cerebrale che per un breve periodo l’aveva costretta a letto, senza poter camminare o parlare. Ma nel cuore dell’attrice e conduttrice belga, c’era un altro profondo dolore che di certo, l’ha accompagnata fino al suo ultimo respiro. E’ la storia di sua figlia, una bambina avuta quando era giovanissima e che ha perso per sempre, forse a causa della sua impulsività e della sua inesperienza. Aveva solo 17 anni quando conobbe Fabrizio Capucci, che sposò poco dopo: “Ci innamorammo e restai incinta”, ha sempre raccontato col suo naturale candore la Spaak. Ma le cose non andarono come forse l’attrice si aspettava e per questo, decide di scappare via, portando la bambina con se, non rendendosi forse neppure conto che quello era un reato e che avrebbe pagato molto care le conseguenze di quel gesto.

Catherine Spaak: la fuga con sua figlia e l’arresto

“Presi la bambina e scappai. Loro non me la perdonarono e sporsero denuncia” ha raccontato in diverse interviste la Spaak, che per quel gesto fu arrestata a Bardonecchia e riportata a Roma dai carabinieri. La situazione in casa Capucci non migliorò dopo questo gesto e alla fine la bambina le fu tolta perché il tribunale la giudicò “di dubbia moralità” essendo un’attrice. La piccola Sabrina fu affidata alle cure della nonna paterna. Di questa storia, in tv e sui giornali, ha sempre parlato solo Catherine, per cui la versione dei fatti data, è quella dell’attrice, non sappiamo cosa abbia pensato in questi lunghi anni sua figlia e se realmente le sia stato impedito di provare a costruire un rapporto con sua madre. Certamente per entrambe, la ferita deve esser stata ben profonda. La Spaak ha parlato di tanti tentativi per cercare di ricostruire i rapporti, che però non sono andati a buon fine. Un dolore questo, che certamente ha caratterizzato per sempre la vita di Catherine e di sua figlia.