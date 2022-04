Arisa e Rocco Siffredi si sono incontrati davvero: che succede?

Arisa ha appena condiviso foto e brevi video con Rocco Siffredi sul suo profilo Instagram. Si sono incontrati davvero ma adesso molti si chiedono se stia per accadere qualcosa. Tra Arisa e Rocco Siffredi c’è una collaborazione in vista? Se sì di che tipo? Non c’è nessun dettaglio magari è solo un incontro tra due persone che si ammirano ma ricordando la proposta che Siffredi ha fatto alla cantante tutti stanno pensando alla stessa cosa. Davvero Arisa potrebbe partecipare a un film a luci rosse? Le foto sono divertenti, le espressioni non del tutto ma i due nuovi amici sorridono, si divertono, scherzano o forse fanno sul serio.

Arisa e Rocco Siffredi stanno preparando qualcosa insieme?

Rocco Siffredi aveva detto che il suo vero sogno era lei, che farebbe di tutto per fare un film con Arisa, perché la sua sensualità è pazzesca. E’ una proposta che lei non ha mai accettato pur aggiungendo che non aveva nulla in contrario nei confronti di chi si occupa di quel tipo di lavoro. Ma la vincitrice di Ballando con le Stella aveva anche detto che se la sua carriera dovesse prendere una piega erotica non avrebbe alcun problema.

Bolle davvero qualcosa in pentola? Magari un video ma per un brano di Arisa e non un film destinato solo agli adulti. Arisa ha imparato a provocare o c’è davvero la voglia di collaborare a qualcosa a cui non aveva mai pensato prima? Di recente Rosalba ha confidato che in passato si è sempre vergognata del suo corpo spiegando anche i motivi e che adesso non aveva più intenzione di nascondersi.

“Arisa è sexy a livelli surreali” e Rocco non l’ha detto solo per farle un complimento svelando che molti la vorrebbero vedere accanto a lui. Noi continuiamo a preferire la sua voce, di certo unica.