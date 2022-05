E’ morta la mamma di Andrea Bocelli, ha raggiunto il suo Sandro in Paradiso

Sul profilo social di Andrea Bocelli l’annuncio della morte della mamma, le parole dei collaboratori dell’artista toscano, il cordoglio di tutti, fan e amici. E’ morta Edi Aringhieri, aveva 84 anni ed è lo staff di Andrea Bocelli a dare la dolorosa notizia con una nota che racchiude tutto il dolore. E’ scomparsa lasciando un vuoto immenso, perché mancherà a tutti, non solo alla famiglia. Sono tenere le parole scelte per dire a tutti che la madre di Andrea Bocelli ha lasciato la sua casa terrena per raggiungere il marito, il suo Sandro, in Paradiso, dopo 22 anni. La signora Edi ha sempre lottato con il marito per fare in modo che Andrea diventasse l’uomo che è oggi, il cantante che oggi tutti conoscono. Infatti, in breve tempo la notizia del lutto che ha colpito Andrea Bocelli ha fatto il giro del mondo.

L’addio alla madre di Andrea Bocelli

“Con grande dolore il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, mamma di Andrea. Ci mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso” si legge sul profilo socal di Bocelli.

“I nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia e con tutta la famiglia Bocelli in questo momento difficile” prosegue lo staff aggiungendo: “Per coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Edi, qualsiasi donazione all’ABF o ad un’altra istituzione benefica sarà un fiore – non tagliato, ma vivo – per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui siamo grati”.

Più volte abbiamo visto Edi Aringhieri ospite in tv, anche a Domenica In. Ha raccontato le difficoltà vissute per permettere al suo Andrea di diventare ciò che è oggi. Con il marito ha fatto di tutto per fare in modo che il figlio non rinunciasse a nulla nella sua vita.