Stefano De Martino dal 9 giugno al cinema con Il giorno più bello

Dopo 10 anni di televisione Stefano De Martino è pronto a vedersi su uno schermo ancora più grande, al cinema. Domani 9 giugno 2022 esce il film Il giorno più bello. Non si sente attore ma ammette che è stato molto divertente, che tra un’attesa e l’altra nel camerino ha iniziato a capire i tempi del cinema, quelli del set, perché era abituato ovviamente ai ritmi frenetici della tv. Il giorno più bello è film di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna e con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Ed è Buccirosso che più di tutti ha fatto ridere Stefano De Martino, restava lì a guardarlo tutto il tempo durante le riprese.

Stefano De Martino arriva al cinema con Il giorno più bello

Conduttore di successo, ex ballerino di Amici, ex e poi di nuovo marito di Belen Rodriguez ma adesso Stefano De Martino è anche attore e non solo di teatro. A 32 anni va a nozze con Fiammetta Cicogna ma solo per il suo personaggio, che confida è molto lontano dal vero Stefano, ha quindi dovuto recitare davvero.

“Ho dovuto recitare davvero, perché ho poco in comune con il mio personaggio che è un egomaniaco ‘mammone’, mentre io sono andato via di casa a 16 anni” ha spiegato a Il Mattino. Si è divertito, ha imparato tanto, posa con tutto il cast per la presentazione del film ma ammette che il suo futuro è in tv. Sta per iniziare il suo tour per le piazze italiane con Summer Hits – Musica dell’estate, lo vedremo di nuovo su Rai 1. “Non sono diventato un attore. Non basta certo una parte in un film per fare di qualcuno un vero attore. Mi sono avvicinato al cinema con uno spirito di curiosità”.

Si annoia facilmente e per questo è sempre in movimento, sempre pronto a nuove esperienze. Dopo la tv, il teatro con Paolantoni e Izzo, adesso il cinema ma la tv è la sua vera casa.