Stefano De Martino al MCS: “Con quale canzone hai fatto innamorare Belen?”

Tra i protagonisti dell’ultima puntata del MCS anche Stefano De Martino. In realtà lui è stato il protagonista nonostante vari ospiti di rilievo. Dai complimenti per il suo talento e la professionalità alla storia d’amore ritrovata con Belen Rodriguez, Stefano De Martino era presente in ogni momento. Una puntata vissuta ancora più delle altre come un talk show con continui scambi sul palco, non solo risate e canzoni. Stefano De Martino ha anche cantato ed è alla sua ennesima interpretazione che è arrivata la domanda su Belen. “Con quale canzone hai fatto innamorare Belen?”. Il sorriso di Stefano e la risposta immediata: “Con una compilation perché una sola canzone non bastava” ed è di certo una dichiarazione d’amore per sua moglie che magari lo sta ascoltando da casa.

I complimenti di Maurizio Costanzo a Stefano De Martino

Non è un mistero che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stravedano per l’ex ballerino. Costanzo ha per lui una serie di complimenti e a confermare la sua bravura c’è anche Barbara Palombelli: “Stefano De Martino è il numero uno della nuova generazione”. Il pubblico in platea approva e il giovane conduttore ringrazia e pensa sia il caso di andare via, perché visti i tanti complimenti adesso potrebbero arrivare solo le critiche. Si alza e canta Reginella e Pio e Amedeo non fanno mancare la loro ironia; gli consigliano di lasciare Belen, perché adesso non ha più bisogno di lei, adesso è famoso almeno quanto sua moglie.

Non è finita, Stefano nasconde bene il timore di qualche altra battutaccia del duo e infatti arriva dopo un bacio di Pio che commenta: “Voglio dire una cosa a Belen… me lo sono fatto pure io a Stefano De Martino”. Meglio cambiare discorso e così si passa ad altri argomenti. Passerella, De Martino è ovviamente l’ultimo, sipario, ad ottobre con la prossima stagione del Maurizio Costanzo Show.