L’addio a Piero Angela, i messaggi da Mattarella al mondo dello spettacolo

I messaggi di addio a Piero Angela: "Un grande italiano a cui la Repubblica è riconoscente”

Tra i primi a dire addio a Piero Angela nel mondo dello spettacolo e non solo ci sono Antonella Clerici, Carlo Conti e Simona Ventura, conduttori che hanno in parte condiviso un pezzo di storia, quella televisiva perché è ben più grande ciò che lui ci ha lasciato. Nessuno si sentirà ferito nel leggere che Piero Angela lascia solo a suo figlio Alberto Angela l’eredità immensa che lui stesso ha racchiuso in una frase: “La cosa che mi gratifica di più è avere inciso nella formazione dei ragazzi”. Le parole del Presidente Sergio Mattarella sono rivolte a “un grande italiano a cui la Repubblica è riconoscente”. Non c’è solo l’affetto per il giornalista, conduttore e divulgatore scientifico ma la consapevolezza di avere perso chi ha davvero fatto la sua parte per il Paese.

Il messaggio di addio a Piero Angela del Presidente Mattarella

“Ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia. Ha avvicinato fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia. Scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.

Antonella Clerici tra le prime a dedicargli un post: “Uno stile unico… quello di rendere semplici le cose complicate. Grazie, fai buon viaggio” scegliendo le stesse parole di Alberto Angela

Simona Ventura: “Con Piero Angela se ne va un pezzo di storia della Rai Un grandissimo dispiacere. Grazie grande Maestro”.

Carlo Conti: “Un grande uomo: professionista, maestro, divulgatore unico. Un esempio per tutti noi”.

Enrico Letta: “Una tristezza immensa. E una gratitudine infinita per tutto quello che Piero Angela ci ha dato e ha rappresentato. Un grandissimo italiano. Un vuoto incolmabile”.

Laura Pausini: “Riposa in Pace caro Piero Angela, un uomo che ha sempre avuto tutta la mia stima e ammirazione, un italiano di cui sarò fiera per sempre. Condoglianze a tutta la famiglia con sincero affetto”.

Alba Parietti: “Buon viaggio ultimo dei grandi. Di Lei, mi rimarrà sempre il ricordo della grandissima educazione , signorilità , empatia e simpatia… Le confesso che la credevo immortale , ma quello che ha regalato a noi tutti la renderà tale , perché tale e’ stata la sua grandezza oltre che di scienziato di essere umano. Grazie di aver aperto le menti, grazie della sua eleganza, grazie del suo esempio. Con ammirazione infinita, ancora le sono grata per avermi dato il privilegio di poterla conoscere e ascoltare”.

In tanti come Luca Argentero hanno pubblicato solo una foto per salutare Piero Angela, non trovando le parole.