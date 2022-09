Quanto amore nella dedica di Elisa per il papà di Emma Marrone al suo concerto (VIDEO)

E' più che toccante la dedica che ieri sera durante il suo concerto Elisa ha scelto di fare per Emma e per il suo papà Rosario volato via

Se c’è qualcuno che sa toccare le corde del cuore, quella persona è Elisa. E ieri lo ha fatto prima con le sue parole, poi con la sua voce. Le due cantanti, hanno condiviso un percorso molto bello insieme nella scuola di Amici, come coach e compagne di brigata. E non solo. Condividono anche le tante lotte per le donne, i concerti, la musica. Una amicizia che dura da anni. Ed Elisa ieri sera durante il suo concerto non poteva non pensare a Emma, al dolore che la sua famiglia sta attraversando per l‘improvvisa morte di papà Rosario, il papà della Marrone, venuto a mancare ieri. Una notizia che ha sconvolto Elisa che ieri, non ha comunque deluso i fan e ha regalato un magico concerto ma con il pensiero fisso a Emma. Anche per questo in un momento del concerto, si è presa il suo spazio e ha chiesto di poter dedicare un pezzo alla famiglia di Emma, a papà Rosario che non c’è più. Lei si è commossa ma certamente, durante l’esibizione, tutti i presenti si sono commossi. Un gesto d’amore che arriverà a Emma e a tutta la sua famiglia, un gesto di cui solo persone speciali come Elisa, sono capaci.

Dal concerto di Taormina la dolce dedica di Elisa per il papà di Emma

“Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me – ha detto Elisa sul palco del Teatro Antico -, ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”. E poi la sua voce, quella canzone. Una magia.

Il video dal concerto di Elisa