Mara Venier a Napoli per il video della nuova sigla di Domenica In: “Un giorno eccezionale”

Mara Venier è a Napoli con Andrea Sannino e Franco Riccardi per girare il video della nuova sigla di Domenica In

Questa mattina Mara Venier ha preso il treno per Napoli, non ha anticipato nulla promettendo che al suo arrivo avrebbe svelato il mistero. Mara Venier è in queste ore a Napoli con Andrea Sannino e Franco Riccardi, nel centro storico del capoluogo campano. Accolta dalle persone più semplici del posto, quelle che lei adora più di tutti, la conduttrice è arrivata per girare il video della nuova sigla di Domenica In. Un viaggio in treno che le ha permesso di riposare un po’, ed è sempre lei ad avere ammesso tra le risate che era davvero stanca. Ieri una bella serata con gli amici, con Alberto Matano e Riccardo Mannino, ovviamente anche con suo marito Nicola Carraro, poi oggi una giornata speciale, piena di allegria ma anche faticosa.

Mara Venier gira il video per la nuova sigla di Domenica In

Solo di recente la Venier, Sannino e Franco Riccardi hanno svelato che il brano dei due cantanti napoletani è stato scelto per la nuova stagione del programma di Rai 1. La conduttrice piena di gioia è arrivata nel centro storico di Napoli, nel cuore di Napoli, dopo un make up completo nella chiesa di San Lorenzo, una chiesa sconsacrata, si è emozionata per l’accoglienza delle tantissime persone scelte per il video.

“Stiamo girando il video della nuova sigla di Domenica In che sarà cantata da Franco Ricciardi e Andrea Sannino e il titolo è Un giorno eccezionale” così la zia Mara ha svelato il perché della sua visita a Napoli. Una scelta che conferma la voglia della conduttrice di mantenere lo stesso stile e di restare sempre di più dalla parte della gente. Mara Venier adora Napoli, la conosce bene anche perché è stata la compagna di Renzo Arbore per tanti anni; lì ha ancora tanti vecchi amici. Tra loro però ci sono anche quelli che ha conosciuto di recente e senza dubbio Andrea Sannino e Franco Ricciardi l’hanno conquistata. La prima puntata di Domenica In andrà in onda l’11 settembre, giusto in tempo per le riprese e il montaggio del video di Un giorno eccezionale.