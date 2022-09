Scintille tra Amadeus e Ornella Vanoni all’Arena di Verona: tutto in un video

E' Biagio D'Anelli a mostrare il video della lite tra Amadeus e Ornella Vanoni all'Arena di Verona

Non c’è stata una grossa lite tra Ornella Vanoni e Amadeus all’Arena di Verona ma i nervi erano un po’ tesi ieri sera. Si nota dal video che Biagio D’Anelli ha pubblicato sui social, sono immagini che non vedremo in tv e l’opinionista esperto in gossip non si è lasciato sfuggire l’occasione. Ieri sera 13 settembre secondo appuntamento di Arena 60 70 80 e 90 all’Arena, vedremo tutto su Rai 1 in prime time da sabato 17 settembre. Come già detto non vedremo la parte che fa scintille, quella con Amadeus che chiede ad Ornella Vanoni di ripetere il brano perché evidentemente non è venuto benissimo. La Vanoni è una grande artista, da sempre, capita anche ai migliori qualche errore ma lei ammette che non le piace cantare sulle basi. Come si risolve se c’è solo la base?

Botta e risposta tra Amadeus e la Vanoni sul palco di Arena 60 70 80 e 90

E’ Biagio D’Anelli a spiegare cosa è accaduto dopo l’esibizione di Ornella Vanoni. Nel video si nota che entrambi perdono un po’ la pazienza, nessuno va oltre, non c’è nessuna grossa lite e l’ex gieffino commenta: “Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi Immagini inedite ( che non vedrete mai ) del nuovo format 70-80-90 settimana prossima in onda su Rai 1 Amadeus che non si fida di far cantare L’ immensa Ornella Vanoni live ma con le basi…”.

Nel video si nota che con molta dolcezza Amadeus chiede alla Vanoni se vuole rifare la canzone perché così viene meglio. Ornella urla: “Con le basi non mi piace cantare!” e il conduttore le suggerisce di guardare chi la può aiutare per gli attacchi. Il pubblico applaude l’artista ma solo per sostenerla con grande rispetto, niente contro Amadeus che alla cantante consiglia di non guardare solo il pubblico. Immensi entrambi, perché Amadeus avrebbe potuto anche lasciar perdere ma anche i suoi consigli sono solo per rispetto ad una grande artista.