La morte di Bruno Arena: “Siamo tutti più poveri” la preoccupazione è per Max Cavallari

Il doloroso addio di tutti a Bruno Arena ma Max Cavallari resta in silenzio, la preoccupazione è anche per lui

La morte di Bruno Arena questa mattina ci lascia tutti tristi e il pensiero va subito a Max Cavallari. E? stato il figlio di Bruno Arena ad annunciare la più brutta delle notizie per la sua famiglia. Paolo Belli è stato il primo tra gli amici a scrivere il suo addio sui social, Max Cavallari resta in silenzio. A Storie Italiane è Roberto Alessi a commentare con la voce spezzata: “Quando un artista ci lasica siamo tutti più poveri… ci hanno regalato allegria risate leggerezza” parla subito al pluarale, è così difficile staccare il duo I Fichi d’India. “E’ stato molto commovente quando è stato portato allo Stadio di San Siro e tutti hanno abbracciato Bruno, la famiglia” ed è sempre Alessi a fare fatica nel mettere insieme i ricordi evitando l’emozione. “Abbiamo dei debiti di riconoscenza verso chi ci ha regalato leggerezza e risate, verso queste anime belle che sanno regalarti un sorriso e credo che in Paradiso lui saprà continuare bene perché era davvero un grande. Era l’anima del duo Fichi d’India”.

E’ morto Bruno dei Fichi d’India ma Max Cavallari è chiuso nel suo dolore

Paolo Belli e Max Cavallari erano tra i suoi migliori amici: “Quando una persona va via lasciando un dolore così forte vuol dire che…” a Storie Italiane le risate del passato si confondono con il dolore che porta oggi l’addio a Bruno Arena.

“Grande divertimento per i bambini e per gli adulti, una coppia amata da tutti per il loro linguaggio semplice” anche Alessandro Cecchi Paone ne parla al plurale.

“Sono due persone estremamente garbate e sempre sorridenti anche fuori dalla scena” ed è Samanta De Grenet a ricordare Bruno Arena, anche lei parla della coppia. “Quando vengono a mancare questi personaggi non li vedi solo come artisti lontani ma li vedi come fossero parenti”.

“Cappuccetto rosso, il venditore di casa, il gatto e la volpe” sono solo alcuni dei personaggi che Max e Bruno sempre insieme portavano in scena ma “è il sentimento pulito che nasceva tra due professionisti che si erano trovati e voluti bene” Rosanna Lambertucci commenta che è molto preoccupata per Max Cavallari. E’ difficile parlare al singolare perché Bruno Arena era sempre con Max anche se ormai distanti dalle scene ma è Bruno Arena che è andato via, che era già andato via da anni perché la vita non gli ha regalato nulla, gli ha tolto tanto.

Arrivano le telefonate di Fargetta, di Massimo Boldi, il dolore oggi unisce tutti. Bruno Arena stava male ma nessuno aveva pensato a una giornata così triste.