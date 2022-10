Le parole di Romina Carrisi per Franco Gatti: “So cosa vuol dire perdere un figlio”

La figlia di Al Bano e Romina Power parla del dolore di Franco Gatti, lo stesso dei suoi genitori

La morte di Franco Gatti è la triste notizia che rattrista tutti. Oggi è un altro giorno inizia con l’addio a Franco dei Ricchi e Poveri, con il ricordo di chi lo conosceva bene. Anche Romina Carrisi ha avuto modo di incontrarlo tante volte, parla del suo dolore per la morte del figlio. Era il 2013 e da quel momento non è stato più lo stesso. Non c’era Franco al concerto a Vienna a cui hanno partecipato i Ricchi e Poveri e Al Bano e Romina: “Non c’era Franco nemmeno al matrimonio di mia sorella Cristel, dove invece hanno cantato Angela e Angelo. Credo che Franco abbia subito un lutto talmente forte che è praticamente impossibile trovare la forza per andare avanti. Ogni giorno devi trovare tra le macerie della tua vita, che è rimasta dopo un trauma così forte che è perdere un figlio, che a un certo punto devi lasciare perdere un pezzo della tua vita che eri prima e se cantare non ti reca più quella felicità che ti dava prima è meglio lasciare andare”.

Romina Carrisi ricorda sua sorella Ylenia, lo stesso dolore di Franco Gatti

“So che cosa vuol dire perdere una sorella e mettendomi nei panni dei miei genitori so che cosa vuol dire perdere un figlio, è una cosa innaturale, perché va contro natura e perché dovrebbe essere l’opposto e so la forza che hanno i miei genitori che dopo 30 anni mettono una corazza, un sorriso per andare avanti”. La figlia di Al Bano e Romina Power si fa forza, gli occhi lucidi e la voce che trema ma è diventata più forte, sta facendo un percorso per riuscire a parlare finalmente di sua sorella Ylenia.

“Non tutti riescono a trovare questa forza ma non perché Franco fosse debole, anche io sono un animo sensibile e forse anche lui… si vede dagli occhi”. Lo sguardo non era più quello di prima, era spento, lo ripetono tutti quelli che lo conoscevano bene ed erano in tanti. Tutti hanno un ricordo legato a Franco Gatti ma la sua serenità, la sua simpatia, tutto era diventato così doloroso intorno a lui.