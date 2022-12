Si infittisce il Toffanin-Sanremo Gate: Mediaset conferma il contatto con Amadeus

Un vero e proprio mistero da risolvere: Amadeus ha davvero chiamato Silvia Toffanin per Sanremo 2023 oppure no? La conduttrice ha davvero declinato l'invito?

Un altro capitolo del giallo natalizio che vede protagonisti Silvia Toffanin e Amadeus, anche se i due diretti interessati, non hanno commentato quello che sta succedendo. Tutto è iniziato da una nota Ansa pubblicata ieri, con dichiarazioni fatte da Mediaset, che riguardavano la possibile presenza di Silvia Toffanin a Sanremo. Nella nota si spiegava che la conduttrice di Verissimo era stata contattata da Amadeus ma che aveva declinato l’invito perchè non interessata a quel genere di prestazioni artistiche e anche perchè troppo impegnata con il suo Verissimo che va in onda due giorni alla settimana su Canale 5. Questa mattina, era uscita una notizia lanciata da Tvblog, che smentiva in parte il comunicato Mediaset. Secondo i giornalisti di Tvblog, la Toffanin non sarebbe stata contattata da Amadeus per l’edizione 2023 del Festival. La conduttrice di Verissimo era stata invece contattata per l’edizione 2020 della kermesse e in quel caso, aveva rifiutato, declinando l’invito. Poi, dai social di Mediaset era scomparso anche il comunicato stampa, che riprendeva la nota Ansa.

Il comunicato non è però scomparso dal sito ufficiale Mediaset e dal social wall dove vengono pubblicate tutte le news postate sui social. E ovviamente, è pieno il web di screen con la notizia uscita ieri. Una notizia che oggi si arricchisce. Mediaset infatti rilancia e lo fa attraverso Fanpage.it ( molto strano che avendo a disposizione Tgcom24 non si chiarisca la vicenda sul proprio giornale e si diano notizie di questo spessore ad altra testate ma tant’è).

Mediaset conferma: Amadeus ha contattato Silvia Toffanin anche quest’anno

Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”, è quanto ribadiscono a Fanpage.it fonti Mediaset.

Nuovo capitolo quindi del Toffanin Sanremo Gate. Da Fanpage si ribadisce che anche quest’anno ci sono stati dei contatti tra la conduttrice volto di Mediaset e Amadeus. A questo punto, ci aspettiamo un comunicato o una dichiarazione da parte di Amadeus, il solo che può mettere fine a questa situazione.