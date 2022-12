Amadeus chiarisce il caso Toffanin-Sanremo: come sono andate le cose

E' arrivato il momento di Amadeus: il direttore artistico del Festival chiarisce quello che è successo con Silvia Toffanin

Oggi per Amadeus c’è stato modo di rispondere alle domande dei giornalisti e non solo sulla serata magica in diretta da Perugia per L’Anno che verrà, il programma che accompagnerà il pubblico di Rai 1 nell’ultima notte dell’anno. Non si poteva non chiedere, al direttore artistico di Sanremo 2023, un chiarimento su tutto quello che è stato detto in questi giorni, sulla mancata presenza di Silvia Toffanin al Festival. La nota stampa di Mediaset, le indiscrezioni. Amadeus innanzi tutto ha confermato che c’era stato un contatto nel 2020 con la conduttrice di Mediaset . In quel caso Silvia Toffanin aveva declinato l’invito, per altri impegni, in modo gentile, ha spiegato il direttore artistico del Festival. E allora poi l’altra domanda: c’è stata la richiesta per Sanremo 2023 ? Come mai Mediaset ha diramato una nota ufficiale per far sapere che Silvia Toffanin aveva declinato per una seconda volta l’invito di Amadeus?

Silvia Toffanin e Sanremo: la verità di Amadeus

Parlando quindi con i giornalisti, a poche ore dalla serata dell’ultimo dell’anno, Amadeus ha spiegato: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin il mio primo Sanremo e lei, devo dire carinamente, aveva declinato l’invito (…) Il no in realtà risale al 2020″. Nessun contatto quindi per Sanremo 2023. Amadeus ha smentito la nota di Mediaset nella quale si parlava di un contatto con la conduttrice anche quest’anno ( ricordiamo che questa nota poi era stata eliminata dai social di Mediaset). Amadeus ha detto di avere degli ottimi rapporti con la manager della conduttrice. E ha aggiunto: “non abbiamo più affrontato l’argomento Silvia, ma non è detto che questo non possa accadere in futuro, avendo ancora io un anno di Sanremo. Magari glielo richiederò”. E chissà magari il prossimo anno, la Toffanin sarà interessata a questo genere di prestazioni artistiche. E’ chiaro, che intorno a questo caso, la conduttrice di Canale 5, potrebbe non avere “colpe”. Era a conoscenza di questa nota, del contenuto e dei toni della nota? Forse anche questo, spiegherebbe, la scomparsa di quelle parole, poco carine e troppo ruvide.