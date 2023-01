Sanremo 2023 e gli ospiti over 60: l’ironia becera corre sui social

Dopo l'annuncio di Amadeus con altri nomi per gli ospiti a Sanremo 2023 sui social pioggia di commenti imbarazzanti

Siamo un brutto popolo, a parte le dovute e rare eccezioni. Un mesetto, forse anche di più, Amadeus aveva spiegato che sul palco di Sanremo quest’anno, ci sarebbero stati tanti ospiti ma over 60 e anche over 70 a 80. Il motivo? Gli altri grandi BIG italiani giovani o meno giovani, se se la sentono possono partecipare al Festival e non hanno bisogno dunque di essere celebrati sul palco dell’Ariston. E vista la lunga lista di SUPER BIG che Amadeus ha sul palco ( giusto per fare qualche nome Marco Mengoni e Giorgia), il suo pensiero è anche comprensibile. Ieri a Domenica In ha spiegato che non è giusto rendere omaggio ai grandi solo quando non ci sono più e che si dovrebbe ricordare la loro storia e il contributo che hanno dato alla musica italiana, mentre sono ancora in vita. Ed è per questo che tra gli ospiti del suo Sanremo 2023 ci sono molti che hanno varcato la soglia dei 60 anni e anche dei 70 ( qualcuno anche degli 80). Proprio ieri dal collegamento con Mara Venier, Amadeus ha ufficializzato l’arrivo di Gino Paoli sul palco di Sanremo e anche quello di Peppino di Capri. Voci che erano già circolate ma che hanno poi trovato conferma nelle parole del direttore artistico di Sanremo 2023. Insomma sarà una grande festa della musica con chi la musica italiana l’ha resa celebre in tutto il mondo.

Purtroppo però, come spesso succede in questi casi, Amadeus non ha ricevuto solo complimenti ma anche diverse critiche. C’è chi pensa che questa edizione del Festival sia concentrata troppo sulla musica, e che più di 20 canzoni in gara siano più che sufficienti. Ma soprattutto c’è l’ironia becera di chi fa notare appunto l’età dei grandi BIG che saliranno sul palco dal 7 febbraio all’11 nelle 5 serate in diretta dall’Ariston.

La becera ironia che corre sui social

Ieri pomeriggio abbiamo letto davvero di tutto dai social. C’è chi ha scritto che a Sanremo ci sarà pronta una camera ardente perchè non si sa mai…C’è chi ha scritto che Amadeus deve prepararsi a tutto visto che ha scelto di avere sul palco persone così tanto grandi. E c’è anche chi ha ironizzato sul fatto che i prossimi tributi saranno fatti collegandosi direttamente dal cimitero. Insomma una becera ironia che ci ha parecchio disgustato e che è lo specchio di una buona parte di un paese che considera le persone non più giovani, spazzatura.