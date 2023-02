Chiara Ferragni vittima di violenza psicologica: “Se ne parla troppo poco” e si apre

Spiega di esser stata vittima di violenza psicologica Chiara Ferragni a lancia dei messaggi da Sanremo 2023 sull'importanza di parlarne di più

C’era davvero grande attesa per Chiara Ferragni oggi a Sanremo. E nella prima conferenza stampa dedicata alle serate del Festival, le domande dei giornalisti, sono state tutte le la Ferragni. Fortunatamente, alcune colleghe, hanno fatto notare che forse era il caso di smettere di parlare di Chiara come una ragazza solare, intelligente e sorridente. Siamo di fronte a una donna che ha due figli, è sposata e ha creato un impero. Non solo 28 milioni di follower in tutto il mondo, nessuna italiana come lei. Ma un brand, quotazioni in borsa, aziende che danno lavora a centinaia di persone, dalla sua linea di abbigliamento, a quella di make up. Ecco forse non tutti lo sanno, ma Chiara Ferragni è una donna che ha fatto del suo nome, del suo modo di essere, del suo modo di fare, un impero. Oggi Chiara Ferragni salirà sul palco di Sanremo per dare il suo messaggio e si augura di lasciare il segno. Da quello che abbiamo capito, Chiara leggerà una sorta di lettera a se stessa e forse parlerà anche di violenza psicologica. Ha infatti spiegato che ogni sua scelta in questo Festival, è stata fatta con una determinata motivazione e che ci sarà un filo rosso che lega tutto. Considerato dunque che il cachet, la Ferragni lo ha devoluto a una associazione che si batte contro la violenza sulle donne, è facile pensare che si parlerà anche di questo.

La Ferragni sa già che qualsiasi cosa uscirà dalla sua bocca ci saranno critiche e contestazioni. E’ l’altro lato della medaglia. E’ preparata ma spera che saranno più le cose positive, che arriveranno dalle sue parole, che i messaggi degli odiatori sui social. In conferenza stampa, è stato chiesto a Chiara Ferragni, se potesse raccontare qualcosa in più della sua esperienza personale.

Chiara Ferragni parla a Sanremo 2023 di violenza psicologica

In conferenza stampa Chiara ha spiegato: “Di violenza psicologica se ne parla da troppo poco tempo. In passato mi rendevo conto che una certa relazione sentimentale, per eccessiva gelosia, possessività, il farti passare sempre da meno, non farti spiccare. “

Oggi Chiara ha delle consapevolezze diverse e guardandosi indietro, ha capito tante cose: “Non ho mai pensato che fosse violenza psicologica perchè non avevo le conoscenze per capirlo. Poi un paio di anni fa su Instagram se ne parlava e mi sono riconosciuta in tanti di questi atteggiamenti. “

Parlare con le altre donne, le ha aperto un mondo: “Parlandone poi con le amiche ci siamo rese conto che è successo a tutte. Bisogna rendercene conto, spesso siamo le prime a giustificare certi comportamenti e invece vanno condannati. La violenza fisica a volte è più facile da riconoscere, quella psicologica è più subdola, è importante parlarne.“

In una intervista a Vanity Fair, la Ferragni aveva dichiarato: “Sono vicina alla causa da sempre, perché la violenza nella vita delle donne purtroppo è spesso una presenza costante. Io stessa sono stata vittima di violenza psicologica in alcune mie relazioni prima di Federico.”