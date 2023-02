Il commento di Selvaggia Lucarelli su Paola Egonu: “Trattata come un panda che mastica il bambù oltre le grate”

Arriva il commento di Selvaggia Lucarelli su Paola Egonu sul palco di Sanremo 2023

Arriva puntualissimo anche il commento su Paola Egonu di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha qualcosa da dire, ma non sulla giocatrice ma su quello che si continua a fare: avere sul palco dell’Ariston delle donne che devono dimostrare, non si sa bene per quale motivo, qualcosa. Una accusa che a dire il vero è stata mossa anche da alcune giornaliste in conferenza stampa questa mattina . Con una domanda ad Amadeus, alcune giornaliste hanno chiesto se non sarebbe il caso di avere il prossimo anno degli uomini chiamati a dimostrare qualcosa…Amadeus ha precisato che il suo invito alle co-conduttrici non significa che debbano per forza dire o fare qualcosa ( ricordiamo che Ornella Muti ad esempio si limitò solo a presentare gli artisti, senza sprecarsi molto, proprio come si faceva un tempo). Sono le signore chiamate che decidono se raccontarsi, se raccontare, se cantare, se ballare…E’ successo lo stesso quindi per Paola Egonu ma Selvaggia Lucarelli ha qualcosa da ridire.

“Non ho commentato niente su Egonu perché francamente queste scenette patetiche in cui donne vincenti nel loro settore, che fanno quindi da leader altri mestieri, vengono piazzate lì a fare due mestieri che non sono i loro, e cioè condurre e insegnarci la vita, mi cominciano a fare davvero orrore” ha detto la giornalista.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Paola Egonu

La giornalista ha continuato: “Vederle spaventate, impacciate, fuori ruolo, con due uomini che le trattano con la benevolenza compassionevole riservata ai bambini alla loro recita scolastica e ”brava”, “che bel vestito”, “sei stata spigliata” mi sembra una mortificazione a cui non mi va neppure di partecipare.”

E per finire: “Spero di rivederla vincente in campo, senza uomini che la trattino come il panda gigante che mastica il bambù oltre le grate.“

Diverse invece le aspettative su Chiara Francini, che come fa notare Selvaggia Lucarelli, fa questo di mestiere per cui sarà a suo agio su quel palco. Insomma la Lucarelli ne ha davvero per tutti ma sul fatto che non si capisca bene perchè le donne debbano dimostrare qualcosa su quel palco, ha certamente ragione da vendere.