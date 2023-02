Matilda de Angelis pazza d’amore per Alessandro de Santis: “Investita come un camion”

Nella sua intervista a Vanity Fair, Matilda de Angelis per la prima volta parla della sua storia d'amore con Alessandro de Santis

E’ pronta a fare il suo debutto da protagonista nella nuova serie Made in Italy di Netflix, parliamo di Matilda de Angelis. Da domani la vedremo in piattaforma nella serie La legge di Lidia Poët che racconta la storia di una delle prime donne italiane laureate in giurisprudenza. Prima del debutto, ha raccontato anche della sua vita privata in una lunga intervista per Vanity Fair. Proprio in queste ultime ore, Matilda ha deciso di ufficializzare la sua relazione con Alessandro de Santis, il cantante della band Santi Francesi. E proprio del suo rapporto con l’artista, parla in questa intervista a Vanitity Fair. E rivela: «Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora», racconta l’attrice bolognese, e il «camion» a cui si riferisce è il cantante dei Santi Francesi Alessandro De Santis, con il quale è stata fotografata per strada poco tempo fa mentre si baciavano.

A svelare il flirt tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis era stata la rivista Diva e Donna a gennaio. Secondo qualche indiscrezione, pare che qualche tenerezza fosse stata già avvistata dietro le quinte del concerto di Capodanno, a Verona dove Alessandro (coni Santi Francesi) si è esibito insieme ad altri artisti.

Matilda de Angelis: “E poi mi sono innamorata…”

«Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: vabbe’ forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo», commenta De Angelis, 27 anni, che dal 15 febbraio vedremo nella serie Netflix La legge di Lidia Poët nei panni di un’eroina protofemminista di fine Ottocento, ovvero la prima donna italiana a essere iscritta all’Ordine degli avvocati. Nella sua intervista su Vanity Fair le è stato fatto notare che se si cerca su google il suo nome, viene fuori: Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli, nuova coppia. «Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici» ha detto l’attrice che ha poi anche spiegato che cosa c’è stato tra lei e il figlio di Sergio Castellitto, oggi affermato attore.

L’attrice ha poi aggiunto: «con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore».