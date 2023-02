Fiorello difende Amadeus e lancia la sua proposta: “Ecco cosa farei io”

Da Viva Rai 2 arriva la difesa di Fiorello ad Amadeus. Il comico spiega che cosa farebbe al suo posto

Nelle ultime ore si stanno muovendo parecchie cose, proprio come vi avevamo raccontato ieri, in merito al Festival e a quello che è accaduto sul palco dell’Ariston. Si sta chiedendo chiarezza, si sta chiedendo di rendicontare qualcosa di cui poco si era parlato prima e durante Sanremo. E i riflettori sono accesi anche su Amadeus. Vi abbiamo spiegato il problema: il suo profilo instagram, il grande spazio dato al social durante la kermesse senza che ci fossero dei contratti pubblicitari specifici. Insomma un dopo Festival parecchio turbolento quello che Amadeus sta vivendo. Un dopo festival in cui non si parla dei numeri da record, delle canzoni, ma di tutto il resto. Lo ha fatto notare questa mattina anche Fiorello, che a Sanremo ci ha portato un po’ del suo, regalando alla Rai ascolti d’oro anche dopo le due di notte con il suo Viva Rai 2. Questa mattina il comico ha parlato di quello che sta accadendo, del resto ci sono decine di articoli sui giornali legati alla vicenda, non si può sicuramente far finta che non stia realmente succedendo. E allora Fiorello, tra l’ironico e il serio, è sembrato parecchio sbalordito da quello che si legge sui giornali in queste ore. Poche le celebrazioni per Amadeus, tanti invece gli articoli in cui si parla di ben altro, in attesa anche di una decisione della Rai che potrebbe persino arrivare a revocare il quinto mandato del direttore artistico, dopo il caos, di questi giorni.

Qui vi spieghiamo parte di quello che sta succedendo ad Amadeus

Le parole di Fiorello su Amadeus da Viva Rai 2

Nella puntata di Viva Rai 2 di oggi Fiorello ha detto: “Io fossi in Amadeus sai che direi? Il prossimo non lo faccio. Così poi viene un ben Sanremo scialbo, senza polemiche, 20 cantanti, a mezzanotte tutti a casa. E che cosa resterà? Nulla!.” Sicuramente comprensibile il punto di vista di Fiorello. Purtroppo però nell’ultima settimana la prospettiva è cambiata e anche la notizia della decisione della procura di Imperia che ha deciso di indagare Blanco, non è arrivata nel migliore dei periodi.