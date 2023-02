Blanco indagato dalla procura di Imperia dopo Sanremo 2023

Finisce molto male per Blanco la vicenda legata alle rose distrutte sul palco di Sanremo: è stato indagato

Quello che succede sul palco di Sanremo, non resta sul palco di Sanremo. E ci sono novità sulla questione legata a quello che Blanco, ha fatto nel corso della prima serata del Festival. Un vero e proprio caso, che aveva portato anche il sindaco di Sanremo a chiedere le scuse pubbliche del cantante, con la promessa che la vicenda sarebbe finita lì. E invece questa storia ha un risvolto. E oggi di Blanco si parla sulle pagine di cronaca di tutti i siti web in Italia. Cosa sappiamo? Sappiamo che il cantante Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73/o festival di Sanremo, quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston. Un gesto che a quanto pare non può essere archiviato, neppure dopo le scuse che Blanco ha fatto al pubblico tramite Amadeus. Scuse che poi il cantante ha fatto anche sui suoi canali social. Non basta, si va avanti.

Blanco indagato dopo i fattacci di Sanremo

Nessun’altra notizia, almeno per il momento, solo questa news molto veloce e asettica, condita però da quello che tutti abbiamo visto. Perchè Blanco avrà esagerato, ma arrivare persino a indagarlo a spendere dei soldi pubblici per un procedimento, sembra qualcosa di parecchio esagerato, soprattutto se si considera che parte della performance era stata concordata. Certo, nessuno doveva distruggere nulla, ma come hanno raccontato anche le persone che hanno lavorato alla scenografia, le rose erano state persino private delle spine, perchè si sapeva che Blanco avrebbe dovuto fare quello che fa nel suo video. Tutto predisposto. Poi chiaro, Blanco ha smesso di cantare per via dei problemi tecnici e allora ha occupato tutto il suo tempo per distruggere le rose, provocando la reazione delle persone presenti all’Ariston e del pubblico a casa. Ora si indaga.

Nessun commento al momento da parte del cantante che in questi giorni ha mantenuto un profilo basso e non ha mai rilasciato nessuna intervista. Si è limitato a commentare sui social, raccontando in versi, quello che è accaduto sul palco dell’Ariston.