Il vero Ciro incontra il Ciro di Viva Rai 2: è show di Fiorello con Giacomo Giorgio (VIDEO)

Ciro incontra il finto Ciro nella parodia di Fiorello a Viva Rai 2: l'esilarante video

Abbiamo dovuto attendere qualche giorno ma alla fine, l’incontro c’è stato. E’ successo: il vero Ciro di Mare Fuori 3 ha incontrato il suo “gemello” con qualche annetto in più, il finto Ciro, il Ciro di Viva Rai 2 interpretato da uno straordinario Fiorello che sta regalando al pubblico di Rai 2 una parodia da incorniciare. Oggi è successo : Ciro ha incontrato Ciro. E per il povero Giacomo Giorgio, provare a trattenere le risate di fronte all’imitazione che Fiorello fa del suo personaggio, è stato a dir poco impossibile. Non solo il faccia a faccia con il suo sosia Ciro ma anche l’incontro con gli altri personaggio del Mare Fuori di Viva Rai 2, Mauro Casciari, praticamente pilastro della serie, nel ruolo del comandante. Se avete bisogno di una carica di buon umore al mattino, vi consigliamo assolutamente la visione di questi video, perchè non ridere, soprattutto se siete amanti della fiction rai, è davvero impossibile.

Ciro incontra il finto Ciro: show di Fiorello con Giacomo Giorgio

I video , come potrete immaginare, sono diventati virali ancora prima che la puntata di Viva Rai 2 in onda oggi, 17 marzo 2013 su Rai 2, terminasse. Decine e decine i fan di Mare Fuori tra l’altro, in Via Asiago. Non solo per vedere il finto Ciro ma soprattutto per rivedere il vero Ciro che, come saprete, nella terza stagione della serie non c’è, essendo morto, in precedenza. Ma una serie di flashback e alcune immagini circolate in rete, hanno fatto pensare a un buona fetta di pubblico, che Ciro potesse tornare in una nuova stagione, ipotesi al momento, da escludere. Ci saranno però dei flashback e quindi il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio, non sarà totalmente dimenticato.

Mare Fuori a Viva Rai 2: l’incontro tra Ciro e Ciro-Fiorello

Quella che Fiorello sta regalando al pubblico di Rai 2, ma anche a tutti i giovanissimi che seguono il suo programma su RaiPlay o rivedono i video sui social, è certamente una delle migliori parodie degli ultimi tempi. Breve ma intensa, una cosa davvero molto molto riuscita.

Impossibile persino per gli attori, trattenere le risate di fronte a Fiorello e anche a un Mauro Casciari da 10 e lode, come abbiamo già detto in altre occasioni. Con questo cast, la risata è assicurata.