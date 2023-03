Bruce Willis, commuove il video nel giorno del suo compleanno: la sua famiglia e la terribile malattia

Una torta semplice per il compleanno di Bruce Willis, il video è commovente, la malattia purtroppo non perdona

Una classica torta americana e tutta la famiglia riunita per festeggiare il compleanno di Bruce Willis. E’ Demi Moore, la sua ex moglie a pubblicare le immagini della festa in famiglia, così legata a Bruce Willis e alla sua compagna, a tutta la loro famiglia allargata. Un’emozione fortissima, commuove il video mentre tutti gli cantano gli auguri e Bruce Willis scherza con loro, spegne le candeline. Potrebbe apparire tutto bellissimo e normale ma non è così, l’attore è malato e la sua malattia lo porterà purtroppo a stare sempre peggio, a far soffrire chi lo ama. Un anno fa l’annuncio del ritiro dal mondo del cinema, aveva difficoltà nel parlare e nel ricordare, poi la diagnosi, anche questa svelata sui social dalla famiglia.

Il compleanno di Bruce Willis, il video con la famiglia

“Buon compleanno, BW! Sono così felice che abbiamo potuto festeggiarti oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’affetto e gli auguri affettuosi, li sentiamo tutti” ha scritto Demi Moore, l’ex moglie e madre dei suoi tre figli più grandi. Il legame che li unisce, che unisce tutta la famiglia è un esempio vero d’amore ma non sono più felici come un tempo.

Bruce Willis scherza, sembra sereno, accanto a lui c’è sua moglie Emma Heming, lei che lo protegge da tutti più di tutti, che ha chiesto ai giornalisti, ai fotografi, a chiunque, di non chiamarlo quando lo incontrano, quando lo attendono. Ha bisogno di serenità, non è più la stessa persona, è malato. Soffre di demenza frontotemporale, una malattia terribile. Adesso c’è una diagnosi certa e da un certo punto di vista questo rende la famiglia più serena ma il futuro non sarà semplice.

Bruce Willis ha cinque figli, le più piccole hanno 8 e 10 anni, Evelyn e Mabel. Tutti insieme cantano quel “tanti auguri” che sperano di cantare allo stesso modo il prossimo anno, con gli stessi sorrisi. Bruce scherza, soffia sulle candeline, ridono tutti, poi dà un bacio a sua moglie; è un buon momento, speriamo duri per sempre, che la malattia si fermi, ma i sui cari sono pronti al peggio. Bruce Willis ieri ha compiuto 68 anni e tutti continuiamo a ricordarlo ne Il sesto senso e nei suoi numerosi film di successo.